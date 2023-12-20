İYİ Parti\'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde verdiği "Kamuda mülakatları kaldıracağız" vaadi henüz hayata geçirilmedi. Mülakat tartışmaları devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları tartışmaları daha da alevlendirdi. "Mevzuatta olduğu için öğretmenlere mecburen mülakat yapmak zorundayız" diyen Bakan Tekin, atamalarda yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanının baz alınacağını söyledi. Yaşananlar sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi.
İYİ Parti, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için bir kanun teklifi hazırladı. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, söz konusu kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Tekin, "Öğretmenlerimiz için atamada mülakatın kaldırılmasını sağlayacak kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İlk atama takvimi açıklanmadan, önümüzdeki hafta, bütçe görüşmeleri biter bitmez TBMM'nin gündemine alınması artık bir zorunluluktur. Gelin bu işi hep birlikte bitirelim ve 'yasada olduğu için mecburen uyguluyoruz' bahanesinden siz de kurtulun." ifadelerini kullandı.
Meclis'te oylamaya sunulacak olan kanun teklifi oy çokluğu sağlanırsa yasalaşacak. Önümüzdeki günlerde genel kurula gelmesi beklenen teklifin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.
Ekim ayında Saadet Partisi tarafından kamuda mülakatların kaldırılmasına yönelik teklifi verilmişti. Ancak teklif AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan 2023 Salı günü katıldığı AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti. Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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