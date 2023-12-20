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İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi - Son Dakika
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İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim döneminde ''Kamuda mülakatları kaldıracağız'' vaadinde bulunmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakatın kaldırılmayacağını atamalarda yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanının baz alınacağını söyledi. Mülakat tartışmaları devam ederken İYİ Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. İYİ Parti, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına ilişkin bir kanun teklifi hazırlayıp Meclis'e sundu.

20.12.2023 - 12:30,  Güncelleme: 12:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde verdiği "Kamuda mülakatları kaldıracağız" vaadi henüz hayata geçirilmedi. Mülakat tartışmaları devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları tartışmaları daha da alevlendirdi. "Mevzuatta olduğu için öğretmenlere mecburen mülakat yapmak zorundayız" diyen Bakan Tekin, atamalarda yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanının baz alınacağını söyledi. Yaşananlar sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi.

İYİ PARTİ'DEN KANUN TEKLİFİ

İYİ Parti, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için bir kanun teklifi hazırladı. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, söz konusu kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

"GELİN BU İŞİ HEP BİRLİKTE BİTİRELİM"

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Tekin, "Öğretmenlerimiz için atamada mülakatın kaldırılmasını sağlayacak kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İlk atama takvimi açıklanmadan, önümüzdeki hafta, bütçe görüşmeleri biter bitmez TBMM'nin gündemine alınması artık bir zorunluluktur. Gelin bu işi hep birlikte bitirelim ve 'yasada olduğu için mecburen uyguluyoruz' bahanesinden siz de kurtulun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi

GÖZLER MECLİS'TEN ÇIKACAK KARARDA

Meclis'te oylamaya sunulacak olan kanun teklifi oy çokluğu sağlanırsa yasalaşacak. Önümüzdeki günlerde genel kurula gelmesi beklenen teklifin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

SAADET PARTİSİ'NİN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Ekim ayında Saadet Partisi tarafından kamuda mülakatların kaldırılmasına yönelik teklifi verilmişti. Ancak teklif AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan 2023 Salı günü katıldığı AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti. Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti\'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
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