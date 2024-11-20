İzmir\'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak

Ekonomi

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam beklenirken; İzmir'de simidin fiyatına gelecek zam da belli oldu. 12.5 liraya satılan simidin yüzde 17'lik zamla 15 liraya satılacağını açıklayan İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, zamma gerekçe olarak unun çuvalına gelen yüzde 200'lük zammı gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre Erişen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malumunuz yeni yıla girmekle birlikte işçi ücretlerinden sigortaya, vergilerden yakıta, hammaddelerden kiraya birçok gider kaleminde fiyat artışları oluyor. Vatandaşın ekonomik durumunu göz önüne aldığımızda ürünlere zam yapma taraftarı değiliz ancak üyelerimizi de zamlar karşısında korumak bizim görevimiz" diye konuştu.