İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak

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İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, ''Unun çuvalına yüzde 200 zam geldi biz yüzde 17 zam yapmaya karar verdik'' açıklamasında bulundu.

20.11.2024 14:45  Güncelleme: 14:58
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Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam beklenirken; İzmir'de simidin fiyatına gelecek zam da belli oldu. 12.5 liraya satılan simidin yüzde 17'lik zamla 15 liraya satılacağını açıklayan İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, zamma gerekçe olarak unun çuvalına gelen yüzde 200'lük zammı gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre Erişen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malumunuz yeni yıla girmekle birlikte işçi ücretlerinden sigortaya, vergilerden yakıta, hammaddelerden kiraya birçok gider kaleminde fiyat artışları oluyor. Vatandaşın ekonomik durumunu göz önüne aldığımızda ürünlere zam yapma taraftarı değiliz ancak üyelerimizi de zamlar karşısında korumak bizim görevimiz" diye konuştu.

İzmir\'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • VURKAÇOĞLU:
    Bedava en az 50 TL olmalı ki insanlar simit aldığında lüxs hissetsin.. Oooo simit almış desinler :)) 4 1 Yanıtla
  • İsa Öz:
    İstanbulda aylardır 15 e yiyoruz 2 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    antalyada 1 yıldır 15 tl zaten 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Teker:
    Yalancının :) 0 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Türkiye de 3 il dışında her şey güllük gülüstanlık. diğer belediyelerde de hiç zam yok. yolsuzluk yok, olumsuz hiç bir şey yok. ilginç 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak - Son Dakika
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