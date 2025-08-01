İzmir'e dev yatırım! Honda'dan 760 milyonluk motosiklet fabrikası hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'e dev yatırım! Honda'dan 760 milyonluk motosiklet fabrikası hamlesi

İzmir\'e dev yatırım! Honda\'dan 760 milyonluk motosiklet fabrikası hamlesi
01.08.2025 11:11
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Otomotiv devi Honda, İzmir'i motosiklet üssü yapıyor. Büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla İzmir'in Aliağa ilçesinde yılda 100 bin üretim kapasitesine sahip yeni fabrika yatırımı gerçekleştirecek. Böylece istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye, motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla Aliağa'da yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı. Honda'nın İzmir'de kuracağı tesiste, motosiklet üretimine 2026'nın ortalarında başlanması planlanıyor. Motosiklet üretimine yıllık 100 bin kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde bunun yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor.

İzmir'e dev yatırım! Honda'dan 760 milyonluk motosiklet fabrikası hamlesi

300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

100 bin metrekarelik geniş alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon lira olarak belirlenirken, burada yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

Honda Türkiye, fabrika yatırımlarıyla, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye'de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

24 YILLIK SERÜVEN SONA ERMİŞTİ

Japon otomotiv devi Honda, 2021 yılında kapattığı Gebze fabrikasının ardından Türkiye'deki üretim faaliyetlerine yeniden başlıyor. Ancak bu kez odak noktası otomobiller değil, motosiklet olacak. Şirket, hızla büyüyen motosiklet pazarına yönelik yeni bir yatırım kararı alarak İzmir'in Aliağa ilçesinde dev bir üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Honda, Türkiye'deki üretim macerasına 1997 yılında Kocaeli Gebze Şekerpınar'daki otomobil fabrikasıyla başlamıştı. Özellikle Civic modeliyle dikkat çeken marka, 24 yıl boyunca Türkiye'de üretim yapmış; ancak 2019'da aldığı küresel strateji kararıyla 2021 Eylül ayında Gebze fabrikasının kapatılacağını duyurmuş ve üretimi sonlandırmıştı.

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Son Dakika Ekonomi İzmir'e dev yatırım! Honda'dan 760 milyonluk motosiklet fabrikası hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burhan Erdoğan:
    Demek ki osimhene verilen parayla böyle 10 tane fabrika kurulur ülkeye yazık ya 2 0 Yanıtla
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