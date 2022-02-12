İzmir Emniyet Müdürü Şahne, MÜSİAD'ı ziyaret etti

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'ni ziyaret etti.

MÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Şahne, Şube Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette Saygılı, İzmir'de üyeleriyle yaptıkları çalışmaları Şahne ile paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, yurt içinde 88 irtibat noktası, yurt dışında 74 ülkede toplam 169 nokta ile 2 milyona yakın kişiye istihdam sağlayan sermaye platformu yapısıyla MÜSİAD'ın bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Saygılı, "Vatan, millet ve bayrak sevdasıyla şehrimiz için var gücüyle çalışan İzmir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, tüm emniyet teşkilatımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise kamu düzenini korumak, huzur ve asayişi sağlamak için emniyet teşkilatıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Güçlü sivil toplum kuruluşu yapısıyla MÜSİAD'ın başta ekonomi olmak üzere birçok alanda ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, huzur ve istikrarına önemli katkıda bulunduğuna inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." görüşünü iletti.

Bilal Saygılı, Mehmet Şahne'ye ziyaretin anısına plaket takdim etti.