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İzmit Körfezi geçen yıl 9 bin 554 gemi ağırladı - Son Dakika

İzmit Körfezi geçen yıl 9 bin 554 gemi ağırladı

22.02.2022 11:01
İzmit Körfezi geçen yıl 9 bin 554 gemi ağırladı

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli'de üretilen malların dünya pazarlarına ulaşmasında önemli rol oynayan İzmit Körfezi'ne 2021'de 9 bin 554 gemi uğradı.

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli'de üretilen malların dünya pazarlarına ulaşmasında önemli rol oynayan İzmit Körfezi'ne 2021'de 9 bin 554 gemi uğradı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Kocaeli Liman Başkanlığının yetki sahasında bulunan İzmit Körfezi'ndeki limanlara yanaşan gemi sayısı ve bu gemilerin toplam ağırlığı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı. 2020'de 8 bin 976 olan gemi sayısı 2021'de 9 bin 554'e, 146 milyon 524 bin 596 groston olan gemi ağırlığı da 154 milyon 977 bin 812 grostona yükseldi.

İzmit Körfezi'ne giren gemilerin 2 bin 885'ini Türk bayraklı, 6 bin 669'unu da yabancı bayraklı gemiler oluşturdu.

Geçen yıl Türkiye limanlarına uğrayan gemi sayısının bölgelere göre dağılımına bakıldığında, Kocaeli yüzde 19 payla ilk sırada yer aldı.

Aliağa, 5 bin 783 gemiyle ikinci sırada bulunurken, bu bölgeyi 4 bin 634 gemiyle İskenderun, 4 bin 122 gemiyle Mersin, 3 bin 504 gemiyle Gemlik takip etti.

İzmit Körfezi'nin etrafındaki limanlarda geçen yıl elleçlenen toplam yük miktarı da 2020'ye göre yüzde 6'lık artışla 81 milyon 335 bin 143 tona ulaştı.

Türkiye'deki limanlarda elleçlenen toplam yük miktarının yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Kocaeli, bu alanda da birinci sırada yer aldı.

Kentteki limanlarda aktarması yapılan malların 68 milyon 583 bin 364 tonunu dış ticaret, 11 milyon 165 bin 109 bin tonunu kabotaj, 1 milyon 586 bin 670 tonunu ise transit yükler oluşturdu.

"Gemilerin sayısı azaldı, boyutu büyüdü"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine, Marmara ve Karadeniz'de yaklaşık 200 kilometre sahil şeridine sahip bulunan Kocaeli'nin 35 limana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye'ye geçen yıl uğrayan 51 bin 199 geminin yüzde 19'unun Kocaeli limanlarına geldiğini ve kentin bu oranla yurt genelinde birinci sırada bulunduğunu belirten Doğusel, bunda kentin lojistik konumu ve sanayi bölgelerinin etkisi olduğunu ifade etti.

Doğusel, "Geçen yıl 2 bin 885 Türk bayraklı ve 6 bin 669 yabancı bayraklı olmak üzere toplam 9 bin 554 gemiyi İzmit Körfezi'nde misafir ettik. Aslında geçmiş yıllarda gemi sayısı daha fazlaydı fakat gelen gemilerin boyutunun büyümesi gemi sayısında azalma olarak yansıyor." dedi.

Kocaeli'nin sanayinin olduğu gibi denizciliğin de başkenti olduğunu rakamlarla gösterdiğini dile getiren Doğusel, kentte İskenderun, Mersin ve Gemlik'ten iki kat daha fazla gemi trafiği yaşandığını kaydetti.

"Kocaeli, elleçlenen yük miktarında Avrupa'da 7'nci"

Vedat Doğusel, Kocaeli'ye gelen gemilerin ortalama ağırlığının 16 bin 221, bu konuda Türkiye ortalamasının ise 16 bin 203 groston olduğuna dikkati çekti.

Kocaeli'nin geçen yıl elleçlenen yük miktarı bakımından da Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Doğusel, "Geçen yıl 81 milyon 335 bin 143 ton yük elleçlemesi gerçekleştirmişiz. Bu, Türkiye toplamının yüzde 15,5'ine denk geliyor. Elleçlenen yüklerin yüzde 60'a yakını boşaltma, yüzde 40'lık kısmı da yükleme. Bu yükün yüzde 84'ü dış ticarete yönelik." ifadelerini kullandı.

Doğusel, elleçlenen yük miktarı bakımından Kocaeli'nin Avrupa'da 7'nci sırada olduğuna işaret ederek, "Rakamlara baktığımızda ilk 5'e doğru gideceği görülmekte." dedi.

Kocaeli bölgesinde 200 bin kişinin ekmeğini denizden çıkardığını söyleyen Doğusel, Türkiye'nin küresel denizcilik pazarından aldığı 25 milyar dolarlık payı artırıp daha fazla gelir ve istihdam sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

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Türkiye, Kocaeli, Türk, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmit Körfezi geçen yıl 9 bin 554 gemi ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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