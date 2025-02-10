Japon devi Bitcoin yatırımlarıyla milyonlarca dolarlık gelir elde etti

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Metaplanet, 2024 yılında Bitcoin yatırımlarından elde ettiği 35 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç ile dikkat çekiyor. Şirket, yatırımcı sayısını %500 artırarak 50.000'e ulaştı ve halka açık şirketler arasında en iyi performansı gösterdi. Finansal stratejiler ve gelecek hedefleriyle Metaplanet, kripto piyasasında önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.

Metaplanet Bitcoin Yatırımından 35 Milyon Dolar Kazanç Elde Etti

Kripto para dünyasının önde gelen yatırımcılarından Metaplanet, 2024 yılında gerçekleştirdiği Bitcoin yatırımlarından önemli bir başarı elde etti. Şirketin açıkladığı finansal verilere göre, 137 milyon dolar karşılığında satın aldığı 1.761 Bitcoin'den yaklaşık 35 milyon dolarlık (5,46 milyar yen) gerçekleşmemiş kazanç sağlandı.

Şirketin büyüme ivmesi hissedar tabanına da yansıdı. Metaplanet, 2024 yılında hissedar sayısını beş kat artırarak 50.000'e yükseltti. Bu etkileyici performans, şirketi halka açık 55.000 şirket arasında en iyi getiri sağlayan hisse senedi konumuna taşıdı.

Metaplanet, Bitcoin varlıklarını iki temel strateji üzerinden genişletiyor. Bunlardan ilki, teminatlı ve dönüştürülebilir tahvillerin yanı sıra Bitcoin'i teminat göstererek borç ihracı gerçekleştirmek. İkinci strateji ise ticari faaliyetlerden elde edilen nakit akışının yanında, özel plasman, imtiyazlı hisseler, dönüştürülebilir tahviller ve varantlar aracılığıyla öz sermaye artırımına gitmek.

Şirket, gelecek dönem hedeflerini de açıkladı. 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 yılı sonuna kadar ise 21.000 BTC'lik portföy büyüklüğüne ulaşmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşmak için 21 milyon hareketli grev varantı ihraç edilecek. Metaplanet hisseleri, pazartesi günü yüzde 8, yılbaşından bu yana ise yüzde 64 değer kazanarak yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.