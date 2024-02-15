Japonya ekonomisi sürpriz şekilde resesyona girdi

Ekonomi

Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, sürpriz şekilde resesyona girdi. Veri öncesinde üçüncü çeyrek daralması yüzde 0.8'e revize edilen ekonominin, yüzde 0.3 oranında büyümesi bekleniyordu. Ekonominin yarıdan fazlasını oluşturan özel tüketim maliyetlerinin artması ve devam eden küresel olumsuzlukların etkisi, ekonominin son beş yıl içinde ilk defa resesyona girmesinde etkili oldu. Bu dönemde sermaye harcamaları ve kamu yatırımlarında da azalma görüldü.

Yıllık bazda da ülke ekonomisi yüzde 1.4 büyüme beklentisinin aksine yüzde 0.4 daraldı. Ekonomi üçüncü çeyrekte de yüzde 3.3 daralmıştı. Ülke ekonomisinin art arda iki çeyreklik dönemde daralması, ekonominin teknik olarak resesyona girmesi olarak nitelendiriliyor.

RESESYON, NEGATİF FAİZE SON VERME PLANLARINI ZORA SOKABİLİR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre son gelişme, dünyada tek negatif faiz uygulayan merkez bankası konumundaki Japonya Merkez Bankası'nın, söz konusu uygulamadan çıkılmasına ilişkin planlarını sekteye uğratabileceği endişelerine de yol açtı.