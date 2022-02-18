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Jeep'ten online satış kanalı - Son Dakika

Jeep'ten online satış kanalı

18.02.2022 09:49
Jeep'ten online satış kanalı

"Jeep" markası, model gamını online satış kanalı üzerinden müşterileriyle buluşturuyor.

"Jeep" markası, model gamını online satış kanalı üzerinden müşterileriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, şubat ayından itibaren "online.jeep.com.tr" adresinden araç satışına başlıyor. Araçlarını online satın alanlar, seçtikleri modeli dezenfekte edilmiş olarak, showrooma gitmeye gerek kalmadan, adreslerine teslim alıyor. Tüm satın alma aşamaları "Jeep Online" üzerinden "sıfır temasla" ilerlerken, Renegade, Compass, Wrangler modelleri rezerve edilebiliyor.

Renegade, Compass ve Wrangler modellerine yönelik satış işlemlerinin tamamının yapılabildiği Jeep Online'da müşteriler öncelikle satın almak istedikleri modeli seçiyor. Aracın rengi, motor ve donanım seçeneklerinin belirlenmesini takiben de rezervasyon için 5 bin TL'lik ön ödeme yapıyor. Bu aşamada Jeep bayileri devreye girerek satış danışmanları müşteriyle irtibat kuruyor. Daha sonra işlemler görüntülü görüşme kanalı kullanılarak tamamlanıyor.

Online satışın teslimat aşamasından önce, Jeep servislerinde araçların dezenfeksiyonu gerçekleştiriliyor. Müşteriler, araçlarını dilerlerse Jeep bayilerinden teslim alabiliyor. Tercihini araçlarının adreslerine teslim edilmesinden yana kullananların araçları ise Jeep güvencesiyle belirttikleri adrese gönderiliyor.

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Wrangler, Tragger, Jeep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Jeep'ten online satış kanalı - Son Dakika Ekonomi


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