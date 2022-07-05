JPMorgan, Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 63,1'e yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

JPMorgan, Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 63,1'e yükseltti

05.07.2022 08:52
JPMorgan, Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 63,1'e yükseltti

Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan, Türkiye'de enflasyona neden olan faktörlerde bir değişiklik olmadığını, bu nedenle fiyat dinamiklerinin kötüleşmeye devam ettiğini vurguladı ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5'ten yüzde 63,1'e yükseltti.

JPMorgan dün yüzde 78,62 seviyesinde açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından bir rapor yayımladı. Kurum, "Para politikası hareketsiz kalmaya devam ederken, seçimlerin zamanlaması ve sonucu kısa vadeli enflasyon görünümü için belirleyici olacak" değerlendirmesini yaptı.

2023 TAHMİNİNİ DE YÜZDE 22,5'E YÜKSELTTİ

Kurum aynı zamanda risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret ederek, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5'ten yüzde 63,1'e, 2023 tahminini de yüzde 19'dan yüzde 22,5'e yükseltti.

"LİRA İSTİKRARI, ENFLASYONİST BASKILARI DİZGİNLEMENİN ANA ARACI"

"Talep ve maliyet kaynaklı enflasyonist baskılar güçlü olmaya ve merkez bankası kredibilitesi zayıflamaya devam ederken, TCMB'nin politika duruşunu normalleştirmek için acelesi yok" denilen raporda, "Bu ortamda, Döviz korumalı lira mevduat programı ile en azından kısmen güvence altına alınan ve muhtemelen güçlü turizm gelirleriyle desteklenecek olan lira istikrarı, kısa vadede enflasyonist baskıları dizginlemenin ana aracı olacaktır" ifadeleri yer aldı. JPMorgan liradaki ilave bir zayıflamanın enflasyon görünümünü daha da bozacağına işaret etti.

YORUMLAR
500
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun Resmi Gazete'de Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun Resmi Gazete'de Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk: Hitit ve İskenderun Üniversitesi işbirliğiyle biyotribometre cihazı geliştirildi Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk: Hitit ve İskenderun Üniversitesi işbirliğiyle biyotribometre cihazı geliştirildi

Jp Morgan Chase Bank, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi JPMorgan, Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 63,1'e yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 08:56:10. #1.12#
SON DAKİKA: JPMorgan, Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 63,1'e yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement