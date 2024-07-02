Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları - Son Dakika
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Ekonomi

Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları

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Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında olacak. Ana gündem maddesi yarın açıklanacak enflasyon rakamları olacak zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katılacak.

02.07.2024 09:54
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yaklaşık bir ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

EKONOMİ BAŞLIKLARI GÜNDEMDE

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

VERGİ TASLAĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELE DE MASADA

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek. Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

ATEŞKES ADIMLARI DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

TEMMUZ AYINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

KURUM VE MEMİŞOĞLU DA TOPLANTIYA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katılacak.

Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları

İklim Değişikliği, Sağlık Bakanlığı, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Murat Kurum, Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ömer duman: ana gündeminiz gerçekten bu mu? suriyede bayrağımız yırtıldı yakıldı! 10 2 Yanıtla
  • Adaletli Ömer: TUİK e hangi rakamı açıklamasını söyleyelim diye toplanacaklar.Devletin bütün kurumlarını mahvettiler vatandaş artık hiçbir kuruma güvenmiyor. 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: SSK ve bağkur emeklisi hayırlı olsun 7 0 Yanıtla
  • Selim Sariali: Sayın hükümet ve kabine üyeleri. Asgari ücretlinin çilesi ne zaman bitecek. Bu enflasyon bu gelen zamlar sadece emekli ve memuru mu vuruyor. yıl içinde memura 80 zam verilirken asgari ücretliye neden 49. 4 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: talimat gitmiştir tüike 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Toplantı bugün, ana gündem yarın açıklanacak? ANLAMADIM! ANLAYAN VARMI? 1 0 Yanıtla
  • Liya Tastan: Kirada %25 kalkacak mı kalktı mı ? Bilen var mı 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları - Son Dakika
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