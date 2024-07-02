Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

Ekonomi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1 aylık aranın ardından toplandı. Beştepe'deki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, toplantıda kritik konu başlıkları ele alınıyor.

EKONOMİ BAŞLIKLARI GÜNDEMDE

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

VERGİ TASLAĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELE DE MASADA

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek. Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

ATEŞKES ADIMLARI DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

TEMMUZ AYINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

KURUM VE MEMİŞOĞLU DA TOPLANTIYA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katıldı.