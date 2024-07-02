Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ilk kez toplantıda yer alırken, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı toplantıda olacak. Toplantının ana gündem maddesi ise yarın açıklanacak enflasyon rakamları.

02.07.2024 17:17  Güncelleme: 17:44
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1 aylık aranın ardından toplandı. Beştepe'deki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, toplantıda kritik konu başlıkları ele alınıyor.

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

EKONOMİ BAŞLIKLARI GÜNDEMDE

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

VERGİ TASLAĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELE DE MASADA

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek. Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

ATEŞKES ADIMLARI DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

TEMMUZ AYINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

KURUM VE MEMİŞOĞLU DA TOPLANTIYA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katıldı.

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

İklim Değişikliği, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Murat Kurum, Kabine, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erdinç Dağaşan: İnşallah bir erken seçim kararı çıkar emekliler birşey söyleyecekde..... 22 1 Yanıtla
  • Mirac Gülaç: asgari ücrete zam bekliyoruz 17 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: SSK bağkur emeklisi vazgeçme 14 1 Yanıtla
  • Ergun Deniz: nasıl memurlara seyyanen 8 binlira verildiyse emeklilerede idtiyoruz 10 1 Yanıtla
  • Erdinç Dağaşan: Artık emekli aylığı diye birşey yok sadece hayatta kalmaya yetecek kadar sadaka var ... 10 bin tl nedir Allah aşkına bu insanlar ne yapsın bu şartlarda nasıl gecinecek en az 17 bin tl olma ki sadece ihtiyaçları karşılasın 11 0 Yanıtla
  • Özgür Oğuz: Millete para yok ama uzaya gezmeye yolladın 55 milyon dolar gitti. 7 0 Yanıtla
  • Murat Bidav: çıraklık sgk gecerli olsun sonuçta odonem çalisiyorduk esnaf vergisini indirin 20kdv mi olurya 2 1 Yanıtla
  • Furkan Kartal: bunların toplantılarından hiç bir sonuç çıkmaz emkli çalışan asgarî ücretli hiç bir şey beklemesin 1 0 Yanıtla
  • Hakan Kurt: ne demişler körler sağırlar birbirlerini ağırlar yinilsin içilsin gardaşım sonuç koca bir 0 .. 0 0 Yanıtla

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