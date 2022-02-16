Kadın giyim ürünleri 57 ülkeden alıcıları İstanbul'a çekti

İSTANBUL Türkiye hazır giyimde yabancıların dikkatini çekiyor. 57 ülkeden alıcılar, Türk üretimi kadın hazır giyim ürünlerine ilgi gösteriyor. Fuarda kanserojen boya içermeyen tasarımlar öne çıkıyor.

Türkiye 2022 Kadın Hazır Giyim Fuarı, 6.kez kapılarını açtı. Fuara yaklaşık 10 üretici firma, 150 marka katılırken, 57 ülkeden ise ziyaretçi katılımı bekleniyor. Fuarda birçok ürün ziyaretçilerin beğenisini sunulurken, kanserojen boya içermeyen ürünler ise sağlık açısından dikkat çekiyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde üretim yapan firmalar ile kısa sürede bir araya gelme imkanı sağlayan fuar 18 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kanserojen madde içermeyen ürünleri özellikle talep ediyor müşterilerimiz"

Fuarın yoğun geçtiğini ifade eden firma sahibi Bünyamin Poyraz, "Biz firma olarak bayan giyim üretiyoruz. Genel olarak kanserojen boya içermeyen ürünlere önem gösteriyoruz. Boya işlemleri biraz maliyetli işlemler. Biz ürünlerimizi üretirken sağlık ve kalite açısından taviz vermiyoruz. Artık herkes bilinçli olduğu için şu anda ürünlerimize talep oldukça iyi. Kanserojen madde içermeyen ürünleri özellikle talep ediyor müşterilerimiz. Ürünlerimizin yüzde 60'nı yurt dışına ihraç ediyoruz. Geçen yıl 5 milyon dolarlık bir ihracat sağladık bu sene ise 8 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüz yaz olduğu için daha ince ve hafif kumaşlar tercih ediliyor"

Yaz trend renk ve ürünlerinden bahseden firma yetkilisi Ahmet Açıkgöz, "Bu sene renk olarak lila, bebe mavi, fuşya ve beyaz renkler moda. Model olarak ise takımlar, pantolonlar ilgi görüyor. Önümüz yaz olduğu için daha ince ve hafif kumaşlar tercih ediliyor. Fuar beklediğimizin üzerinde yoğun geçiyor. Umarım işlere de yansır" ifadelerini kullandı.

"Fuar boyunca 300 milyon dolar ihracatın gerçekleşeceğini hedefliyoruz"

Fuarın yoğun bir ilgi ile açılışını yaptıklarını açıklayan Proje Müdürü Deniz Birkan Okur, "Fuarımızın ilk günü oldukça yoğun geçiyor. Burada olan firmaların hepsi ihracat firmaları. 10 üretici firma ve 150 marka ile katılım sağladılar. Özellikle Avrupa, Arap ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun ziyaretçi alıyoruz. Toplamda ise 57 ülkeden ziyaretçi alıyoruz. Fuar daha çok toptana yönelik bir fuar. Burada görülen üreticiler tamamen sipariş yazıyorlar. Gelen ziyaretçilerimizde ürünlerin siparişlerini yazdırıp fuar sonunda alabiliyorlar. Fuar ihracat odaklı olduğu için 300 milyon dolar civarı ihracatın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.