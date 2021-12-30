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Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika

Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı

30.12.2021 11:39
Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Eylül ayında başlatılan ve 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda 27 kadın üreticiye sağlanan toplam 162 küçükbaş hayvan meyvelerini vermeye başladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Eylül ayında başlatılan ve 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda 27 kadın üreticiye sağlanan toplam 162 küçükbaş hayvan meyvelerini vermeye başladı.

Plan kapsamında üreticilere verilen merinos ve merinos melezi cinsi koyunlar doğum yapmaya başladı. Merkezefendi Belediyesi'nin hayata geçirdiği plan çerçevesinde köyden mahalleye dönen Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi ve Salihağa Mahallelerinde bulunan 27 kadın üreticiye toplam 135 koyun ve 27 koç olmak üzere toplamda 162 küçükbaş hayvan ve yem ile yonca desteği gerçekleştirildi. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı'nın, 2022 ve 2023 yılları içerisinde büyütülerek devamlılığı sağlanması amaçlanıyor.

Kadın üreticilerden Başkan Doğan'a teşekkür

Salihağa Mahallesi'nde ikamet eden ve 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' kapsamında küçükbaş hayvan desteğinden yararlanan Zeynep Altın, "Şeniz hanımın kadınlara hayvan hibe ettiğini duyunca biz başvurduk. Allah razı olsun. Hayvan pazarına vardık. Orada bize beş koyun, bir koç, 26 çuval yem, 60 paket samanımız verildi. Ben bu koyunlardan 6 tane kuzu aldım. Şeniz hanıma çok teşekkür ederim" diye konuştu. Hayvancılıkla uğraşan Yadigar Koyan, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Merkezefendi Belediyesi'nden kadınlara destek amaçlı beş tane koyun, bir tane koç verdiklerini duydum. Gittim başvurdum, kura çekilişi yapıldı ve çekilişte de çıktım. Beş tane koyun, bir tane koç verdiler. Yanında da samanını ve yemini verdiler. Bu koyunlardan dört tane kuzum oldu. Kadınlara verdiği destekten dolayı Şeniz hanıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

"Ürettikçe varız, ürettikçe güçlüyüz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, üreticinin her zaman yanında olduklarını söyleyerek desteklerinin giderek artacağını belirtti. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte insana dokunan, onların yükünü hafifleten projeler ve hizmetler gerçekleştiriyoruz. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan, yem ve yonca desteğinde bulunmuştuk. Verdiğimiz koyunlar doğum yapmaya başladı. Kadın üreticilerimizin mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Kadınlarımız üretiyor, Merkezefendimiz kazanıyor. Ürettikçe varız, ürettikçe güçlüyüz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı
Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı
Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı
Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı

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Merkezefendi, Kumkısık, Doğum, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika
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