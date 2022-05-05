Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı - Son Dakika
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Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı

05.05.2022 16:49
Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteğinde bir yıl dolmadan hayvan sayısı üç katına ulaştı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteğinde bir yıl dolmadan hayvan sayısı üç katına ulaştı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan ve 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteğinde bir yıl dolmadan hayvan sayısı üç katına ulaştı. Plan çerçevede üreticilere verilen merinos ve merinos melezi cinsi koyunlar kuzulayarak çoğalmaya başladı. Merkezefendi Belediyesi'nin hayata geçirdiği plan çerçevesinde köyden mahalleye dönen Yeşilyayla, Kumkısık, Altındere, Üzerlik, Çeltikçi ve Salihağa Mahallelerinde bulunan küçükbaş hayvancılık yapan kadın üreticilere toplam 135 koyun ve 27 koç olmak üzere toplamda 162 küçükbaş hayvan ve yem ile yonca desteği gerçekleştirilmişti.

Kadın üreticilerden Başkan Doğan'a teşekkür

Yeşilyayla Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 43 yaşındaki İkbal Yıldırım, "Merkezefendi Belediyesi'nin '5 koyun ve bir koç' projesini duydum, başvurdum, o da bize çıktı. Koyunlar, koç, yem ve saman ile bize teslim edildi. Koyunlarım çoğalmakta. Bu da benim için ek gelir oldu, çocuklarımın eğitimi için iyi geldi, destek oldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Hanım'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından kendisine verilen koyunların sekiz adet kuzu yavruladığını belirten Ayşe Ellek ise "Üzerlik Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın küçükbaş hayvan verdiğini duyunca gittim, başvuruyu yaptım. Şeniz Hanım bize 5 koyun bir koç olmak üzere küçükbaş hayvan verdi. Yonca, yem ve saman da verdi. Koyunlarımdan sekiz tane kuzum oldu, çoğaldık. Şeniz hanımdan Allah razı olsun, kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

"Hem kadınlar hem Merkezefendi kazanıyor"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, üreticinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Çiftçiye, üretime desteklerin her zaman olacağını söyleyen Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte insana dokunan, onların yükünü hafifleten projeler ve hizmetler gerçekleştiriyoruz. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda 5 mahallemizde, kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteğinde bulunmuştuk. Destek projemizde 1 yılı doldurmadan hayvan sayımızı toplamda 3 katına çıkararak hayvansal üretime katkı sağladık, katkı sağlamaya da devam edeceğiz. Merkezefendi'de üretim sürüyor, hem kadınlar hem Merkezefendi kazanıyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı
Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı
Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı
Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı
Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı

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Merkezefendi, Şeniz Doğan, Kumkısık, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın üreticilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı - Son Dakika


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