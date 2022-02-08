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Kahramankazan Belediyesi'nden işçilere maaş zammı müjdesi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi'nden işçilere maaş zammı müjdesi

08.02.2022 12:09
Kahramankazan Belediyesi'nden işçilere maaş zammı müjdesi

Kahramankazan Belediyesi, belediyenin KazanBel Şirketi'nde çalışan işçilerinin en düşük aylık maaş ücretini 5 bin TL olarak belirledi.

Kahramankazan Belediyesi, belediyenin KazanBel Şirketi'nde çalışan işçilerinin en düşük aylık maaş ücretini 5 bin TL olarak belirledi.

Kahramankazan Belediyesi, belediyenin KazanBel Şirketi'nde çalışan yaklaşık 450 işçisinin 2022 yılı için alacağı maaş ücretini belirledi. Bu doğrultuda belediyede çalışan en düşük işçi maaşı aylık 5 bin TL olarak belirlendi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, maaş zammı sonrasında işçilerle bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi, Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, Başkan Oğuz'un konuşması işçiler tarafından mutlulukla karşılandı. İşçiler asgari ücretin üzerinde kendilerine maaş zammı yapan Oğuz'a teşekkür etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'a hizmet için alın teri döken, emek harcayan personellerinin her zaman yanında oldukları belirterek, yapılan bu zam ve iyileştirmelerin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Belediyenin ekonomik imkanları ölçüsünde bu maaş artışını sürdüreceklerini ifade etti.

Kahramankazan Belediyesi'nin kaynaklarını hizmet yoluyla vatandaşa, maaş yoluyla da çalışanlarına vermeye devam edeceğinin altını çizen Oğuz, "Kahramankazan'a hizmet için bu yola baş koyduk. Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızla sevdalısı olduğumuz bu topraklara daha iyi hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışanlarımızla bir aileyiz ve onların alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. İmkanlarımız dahilinde en yüksek ücretleri verdik" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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Kahramankazan, Türk Lirası, Serhat Oğuz, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramankazan Belediyesi'nden işçilere maaş zammı müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi'nden işçilere maaş zammı müjdesi - Son Dakika
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