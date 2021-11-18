Kahramanmaraş 7. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Kahramanmaraş'ta bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliğiyle düzenlenen fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, açılışta, fuarların bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Vatandaşların bölgesel ve ulusal düzeyde düzenlenen fuarlar sayesinde tarımsal ürünlerini ve faaliyetlerini sergileyebildiğini belirten Coşkun, aynı zamanda da yeni teknolojilerin transferinin sağlandığını ifade etti.

Vali Coşkun, Kahramanmaraş'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir konumda olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Çok şükür ilimiz gerek iklimi gerekse de coğrafi özellikleri bakımından birçok tarım ürününün ve hayvan türünün yetişmesi ve gelişmesine müsait bir konumda yer almaktadır. Gelişen dünya düzeninde küresel ısınma ve buna bağlı olarak su sıkıntısı, tarım sektörünü her zaman olduğundan daha da önemli hale getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta teknolojiyi kullanarak en yüksek verimi almaya çalışmak ve bu sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip etmek hepimizin görevidir."

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Bozkurt da Kahramanmaraş'ın tarımsal ve hayvansal üretim alanında ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan kentler arasında yer aldığını söyledi.

Kentteki yaklaşık 200 bin büyükbaş, 1 milyon 100 kadar küçükbaş hayvan varlığı ile yıllık 340 bin ton süt, 22 bin ton et üretimi yapıldığını anlatan Bozkurt, bunun yanında arıcılık ve su ürünlerinin de 33 ülkeye ihracat yaptıkları kalemler olduğunu dile getirdi.

Bozkurt, kanatlı hayvan varlığının 1 milyon 700 bine ulaştığını, bunlardan günlük 1 milyon 100 bin yumurta elde edildiğini sözlerine ekledi.

Vali Coşkun ve protokol üyeleri açılışın ardından fuarı gezdi.

Toplam 118 firmanın ürünlerinin sergilendiği fuar, 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.