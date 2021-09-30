Kahramanmaraş'ta üretilen "cin mısırı" 26 ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üretilen mısırlar 26 ülkeye satılıyor.

Her geçen yıl ekim alanı artan ve bu yıl 80 bin dönüm alanda yetiştirilen "cin mısırı"nda 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Yurt içinin yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen mısırlar, hasat sonrası getirildikleri kurutma tesislerindeki işlemlerinin ardından depolanmak üzere silolara götürülüyor.

Bölgede çiftçilerle sözleşme imzalayıp üretilen mısırı satın alan firmanın sahibi Hamit Yıldırım, gazetecilere, 26 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cin mısırının bölgesel iklim özelliğinden dolayı farklı bir lezzete sahip olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mısırın ton fiyatı 4 bin 400 ila 4 bin 500 lira arasında değişiyor. Çiftçilerimiz fiyatlardan memnun ama mazot ve gübre fiyatlarının yükselmesinin memnuniyetsizliği var. Bölgenin mısırının tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi rakım ve iklim." diye konuştu.

Çiftçilerden Zeki Meşe de bin dekar alanda mısır üretimi yaptığını ve bu yılki verimden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Bekir Kerek de 500 dönüm alanda ekim yaptığı mısırdan dönüm başı yaklaşık bir ton verim beklediğini söyledi.