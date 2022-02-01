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Kahveye talep azaldı - Son Dakika

Kahveye talep azaldı

01.02.2022 11:32

- Kahveye talep azaldı Brezilya'da yaşanan iklim krizi nedeniyle Türk kahvesinin kilosu 140 TL'ye kadar çıkmıştı.

- Kahveye talep azaldı

İSTANBUL - Brezilya'da yaşanan iklim krizi nedeniyle Türk kahvesinin kilosu 140 TL'ye kadar çıkmıştı. Kahve satıcıları talebin düştüğünü belirtti.

Sene başından bu yana fiyatı 140 TL'ye kadar yükselen kahveye talep azaldı. Fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşların kilo yerine gram ile aldıklarını belirten kahveciler, eskiye göre satışlar düştüğünü ve fiyatların sabit kalmasını istediklerini söyledi.

"İnsanlar kilo işi alırken şimdi ise gram şeklinde alıyor"

Kahve fiyatlarına değinen Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, "Türk kahvesinin kilosu şu anda 140 TL. Fiyatlar sabit ilerlerlerken, geriye dönük baktığımızda ise kahve fiyatları yüzde 50 arttı. İnsanlar bu fiyatlara alıştı. İnşallah çıkmaz, düşerse de iyi olur. Tek temennim bu fiyatlarda kalırsa insanlarda buna alışır ona göre kahve tüketimi normale dönmüş olur. Eskiye nazaran satışlarımız düştü tabi. İnsanlar kilo işi alırken şimdi ise gram şeklinde alıyor. Bizim insanımızın kahve geleneği var. Fiyatlar inşallah eskiye döner ise doya doya bu geleneği devam ettirebiliriz" şeklinde konuştu.

"Biraz daha ekonomik olması gerekiyor"

Kahve içmeyi sevdiklerini belirten Dilek Sağlam, "İki günde bir Türk kahvesi tüketiyorum. Eminönü'ne geldiğimde hep kahve alırım. Haftada bir geliyorum almaya. Fiyatlar biraz pahalı, biraz daha ekonomik olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zaman buldukça Türk kahvesi tükettiklerini ifade eden Barış Demir, "Her Eminönü'ne geldiğinde kahve alıyorum. Bugün ise iki paket aldım" dedi.

Kahveye talep azaldı
Kahveye talep azaldı
Kahveye talep azaldı

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Türk Lirası, Brezilya, Eminönü, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahveye talep azaldı - Son Dakika Ekonomi


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