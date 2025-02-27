Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

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600 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Türk-İş ve Hak-İş, işçilerin zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sundu. İşçiler, en düşük ücretin günlük 1.800 liraya yükseltilmesini ve ilk 6 ay için bu rakama yüzde 50 zam yapılmasını talep etti.

27.02.2025 15:06
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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

Kamu işçileri zam taleplerini açıkladı

600 BİNDEN FAZLA İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 binden fazla işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi. Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

Kamu işçileri zam taleplerini açıkladı

İKİNCİ ALTI AY İÇİN DE...

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu. Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.

Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
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Vedat Işıkhan, Ekonomi, Finans, Güncel, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    yeter kamu çalışanları biz asgari ucretliler napalim elinizi vicdanınıza koyun bena kalsa emeklilere verilen paralarda asgari ucretlilere dagitilsin zaten onlar yüzünden bu haldeyiz belki akillanirlar hiç sanmiyorum 6 9 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bu memleketi kamu işçi ve memuru yiyor, özel sektörle arasında maaş uçurumu var. Adil bir maaş dengesi için kamu personeli maaşlarının en az yüzde 30 indirilmesi lazım. Bu sayede kamu istihdamında da azalma olur. 3 8 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Verirmi sanmıyorum zaten verdigini vergiyle cogunu geri alıyor kendilerinden başkasına birsey yok allaha havele ettik seçimde yapcagımizı biliyoruz 6 0 Yanıtla
  • Vatan 06:
    Ömerime para lazım 2 0 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk:
    İşci emeklileri ne olacak? Verilen zam komik. Ayıptır!!!! 0 0 Yanıtla
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