Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu! Zam ve refah payı da gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu! Zam ve refah payı da gündemde

Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu! Zam ve refah payı da gündemde

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik tarih belli oldu. İşçi tarafı zam taleplerini açıklarken, gözler 16 Mayıs'taki üçüncü toplantıya çevrildi.

15.05.2025 09:44
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Karayollarından üniversitelere, hastanelerden enerji santrallerine kadar birçok kritik kamu kurumunda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde önemli bir viraja girildi. İşçi ve işveren taraflarını bir araya getirecek üçüncü toplantının tarihi 16 Mayıs Cuma olarak netleşti.

MASADA HÂLÂ İŞVEREN TEKLİFİ YOK

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettiği ortak zam talebiyle başlayan pazarlık sürecinde, bugüne kadar idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi. Ancak dikkat çeken nokta, işveren tarafından henüz resmi bir zam teklifinin sunulmamış olması. Bu durum, üçüncü toplantıya olan beklentileri daha da artırıyor.

İŞÇİ TALEPLERİ NET: YÜKSEK ZAM, REFAH PAYI

İşçi kesimi, 2025 yılı için taleplerini net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre, günlük brüt taban ücretin en az 1800 liraya çıkarılması, yılın ilk altı ayında yüzde 50, ikinci yarıda ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine her dönemde yüzde 10 refah payı eklenmesi isteniyor. Talepler, hayat pahalılığı karşısında çalışanların alım gücünün korunmasını amaçlıyor.

TOPLU SÖZLEŞME, KAMU DÜZENİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Demiryolları, enerji santralleri, bakanlık birimleri ve sağlık kurumlarında görevli işçileri kapsayan bu çerçeve protokol, sadece ücret artışlarını değil, aynı zamanda çalışma şartlarını da belirleyecek olması bakımından büyük önem taşıyor. Tarafların üçüncü toplantıda bir uzlaşma zemini oluşturup oluşturamayacağı ise merakla bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN: HENÜZ ÜCRET NOKTASINA GELİNMEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne ilişkin konuşan Işıkhan, "İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da biliyorsunuz; kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Burada koordinatör kısmındayız. Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla, kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu! Zam ve refah payı da gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Sendikalar yine uçmuş 2 7 Yanıtla
  • Osman A:
    Bu ülkede varsa yoksa hep kamu işçileri.Diğerleri 22 bin liraya,14,469 liraya geçinsin. 1 0 Yanıtla
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