Kamu Mühendisleri, Mimarları ve Teknik Hizmetler Sınıfından hükümetin 8. dönem TİS teklifine tepki

Kamu Mühendisleri, Mimarları ve Teknik Hizmetler Sınıfından hükümetin 8. dönem TİS teklifine tepki
14.08.2025 15:42
Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifinin kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti. Konfederasyonun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar, "Yaşam giderlerinin katlanarak arttığı bu dönemde, önerilen maaş artış oranları memuru yoksulluğa mahkûm etmektedir" dedi.

Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları ile diğer teknik hizmetler sınıfı çalışanlarını temsil eden Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu,8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifinin kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti, memur ve memur emeklisine 2026 yılının ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2027 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında ise yüzde 4 ücret artışı teklif etti.

"MAAŞ ARTIŞ TEKLİFİNİ ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Kamu İşveren Heyetinin teklifinin yeterli olmadığını vurgulayan Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Başak Komar, "Teknik hizmetler sınıfı ve diğer kamu emekçilerinin yıllardır süregelen hak kayıplarını telafi etmek bir yana, mevcut ekonomik koşulları dahi dikkate almayan 2026–2027 maaş artış teklifini şiddetle reddediyoruz." dedi.

"TEKLİF MEMURU YOKSULLUĞA MAHKUM ETMEKTEDİR"

Komar, memur ve memur emeklilerine teklif edilen artışın kamu işçilerine verilen zam oranından düşük olduğuna işaret ederek, "Aynı ülkede, benzer koşullarda çalışan kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 oranında zam ve günlük 50 TL (aylık 1.500 TL) seyyanen artış yapılırken; memurlara teklif edilen zam oranı hem iş barışına hem de Anayasa'ya aykırıdır. Bu durum toplum vicdanında karşılık bulmamaktadır. Enflasyonun resmi rakamlarla dahi çift haneli seyrettiği, temmuz kira artış oranının yüzde 43,23, açlık sınırının 26 bin 413 TL, yoksulluk sınırının 89 bin 768 TL olduğu; gıda fiyatlarının ve temel yaşam giderlerinin katlanarak arttığı bu dönemde, önerilen maaş artış oranları memuru yoksulluğa mahkûm etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kamu Mühendisleri, Mimarları ve Teknik Hizmetler Sınıfından hükümetin 8. dönem TİS teklifine tepki

"YOKSULLUĞU KALICI HALE GETİREN BU TEKLİFİ KABUL ETMİYORUZ"

Mühendis, mimar, şehir plancısı ve diğer teknik hizmetler sınıfı kamu çalışanları için taleplerini sıralayan Komar, şunları kaydetti:

"Alım gücümüzü koruyacak, enflasyon farkını anlık olarak yansıtacak, ülkenin refahından hak ettiğimiz payı alacağımız adil bir ücret talep ediyoruz. Mühendislerin haklı taleplerinin tamamı görmezden gelinmiş; yıllardır süregelen haksızlık, bu toplu sözleşme döneminde de giderilmemiştir.Kamu emekçisinin emeğini değersizleştiren, yoksulluğu kalıcı hale getiren bu teklifi kabul etmiyoruz.

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu olarak taleplerimizi yineliyoruz:

Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu çıkarılmalı, ücret adaletsizliği giderilmeli, eş değer mesleklerle eşit ücret sağlanmalı, meslek grupları ile aramızdaki ücret farkı kapatılmalı, yasal düzenlemelerle bu değişiklikler emekliliğe de yansıtılmalıdır. Maddi kayıplar için Mesleki Sorumluluk Sigortası zorunlu hale getirilmeli, koruyucu giyim yardımı düzenli olarak verilmeli, teknik hizmetler sınıfının ek göstergeleri yükseltilmeli, sosyal denge tazminatı bütün kurumlarda verilmelidir. Ayrıca mühendislik mesleğinin toplumsal itibarı yeniden sağlanarak, havacılık tazminatı ödemelerindeki eşitsizlik giderilmeli ve teknik sorumluluk tazminatı, tüm teknik hizmet sınıfı çalışanlarına adil şekilde verilmelidir.

Tüm kamuoyu ve basınla paylaştığımız taleplerimizi almak için her türlü demokratik mücadele yöntemini kullanmaktan geri durmayacağız. Tüm kamuoyuna çağrımızdır; emeğin, alın terinin karşılığı verilmelidir. Teknik hizmetler sınıfı ve diğer kamu personeli sadaka değil, insanca yaşam ücreti istemektedir."

