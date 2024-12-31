Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor

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Kamu görevlilerinin çift maaş dönemi sona eriyor. Birden fazla görevi olan kamu çalışanları sadece tek yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye adı altına ödeme yapılmayacak. Her statüdeki kamu çalışanları sadece bir görevi için maaş alacak bu maaş 92 bin TL'yi geçemeyecek.

31.12.2024 15:40  Güncelleme: 15:50
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Kamu görevlilerinin çift maaş almasına engelleyen düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Çalışanların sadece bir yerden maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenleme 2025'te yürürlüğe girecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye ödemeleri adı altında ödeme yapılmayacak.

Özel veya kamu ayrımı olmadan her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde, komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR?

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu rakam bugün itibarıyla 98 bin liraya karşılık geliyor.

FAZLA MAAŞA NE OLACAK?

Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor

Ekonomi Türkiye, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Nuri Varol:
    köy yerleri hariç tüm mahalle muhtarligida iptal edilmeli herkes işini e devlet üzerinden yapıyor ekonominin kamburu muhtarlık maaşları. 150 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Devletin memur sayısını azaltması lazım geçen sivas doğanşar ilçesi kaymakamlığa gittim işimiz vardı. Devlet dairesi herkes lay lay lom memurlar yerinde yok çoğu. ellerinde çay kahve vallaha dedim yazık bunların aldığı maaşa devlete sırtını dayamışlar gel keyfim gel devletin bu durumda el atması lazım. bide tapudaki memur bizle lakayt konuştu bi ara gırtlakyacaktım da dedim neyse 88 10 Yanıtla
  • Reis 13:
    kamu personeline asgari ücret bağlanmalı. adamlar zaten gravatla çalışıyor rahatlar. niye sivilden fazla alıyor ki? 60 24 Yanıtla
  • Adem GS:
    çift maaş bitip üç maaş başlamasında... 79 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    sizin aldığınız 5 maaş ne olacak millet vekilleri bürokratlar 5 maaş alıyor ne haber 56 3 Yanıtla
  • Fiko D:
    İnşallah doğru anlamışızdır, yoksa kelime sanatı yapıp eskisi gibi devam edebilir. 39 4 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Çok duyduk 25 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    bizde yedik huzur hakkı adı altında yediler 24 2 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    başka bir isimle ya da yöntemle formül ile ödemeye devam edilir. varandalın bu durumdan haberi oldu ya şimdi yeni bulunan formülü de öğrenene kadar geçer üç beş yıl daha 16 1 Yanıtla
  • ALAATTİN GÖK:
    m.u{855151a VFED..CL. .F....ID 0,179-772,617 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741832} 4 0 Yanıtla
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