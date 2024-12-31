Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor

Ekonomi

Kamu görevlilerinin çift maaş almasına engelleyen düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Çalışanların sadece bir yerden maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenleme 2025'te yürürlüğe girecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye ödemeleri adı altında ödeme yapılmayacak.

Özel veya kamu ayrımı olmadan her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde, komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR?

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu rakam bugün itibarıyla 98 bin liraya karşılık geliyor.

FAZLA MAAŞA NE OLACAK?

Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.