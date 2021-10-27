Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma sürecinde yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'den tedarik edilen İHA ve SİHA'lar önemli rol oynadı. İnsansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda, Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilirken, Dağlık Karabağ 44 günde geri alındı.

KANADALI ŞİRKETLER AMBARGO KARARI ALMIŞTI

Kanada ise Ermenistan'dan yana tavır takınarak, Türkiye'ye ambargo uygulamaya karar verdi. Savunma alanında faaliyet gösteren çeşitli Kanadalı şirketler, Türkiye'ye İHA motoru ve elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleriyle ilgili ambargo kararı aldı.

ŞİRKET İFLAS ETTİ

Kanada hükümetinin ambargo kararı alması nedeniyle bu durumdan etkilenen şirketlerden olan Telemus Systems iflas etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Telemus Systems'ın Türkiye'deki müşterisi konumundaydı.

İFLAS BAŞVURUSU YAPILDI

Uluslararası pazarda operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Ontario merkezli şirket, 24 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulundu.

ŞİRKETİN ÜZERİNDE KALAN BORÇ

Firma, yaptığı başvuruda, üzerinde 638.6 bin dolarlık borç kaldığını belirtti. Bu miktarın 120.9 bin dolarının CM Computer şirketine, 330.1 bin dolarının çalışanlara olduğu kaydedildi.

2021'DE GELİR ELDE EDEMEDİ, ZARAR BÜYÜK

Geçen yıl alınan yaptırım kararları nedeniyle 360 bin dolar zarara uğrayan Telemus Systems'ın bu yıl ise ilk 7 aylık sürece dair geliri 0 dolar olarak kayıtlara geçti. Ambargo mağduru şirket, yaklaşık 1.1 milyon dolar zarara uğradı.

KANADA SATMADI, TÜRKİYE YERLİSİNİ YAPTI

Son 20 yılda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla ve gerçekleştirdiği ihracatlarla adından söz ettiren Türkiye, Kanada'nın ambargosunun ardından yerli imkanları devreye aldı. ASELSAN tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS sayesinde bu alanda dışa bağımlılık sonlandırıldı.