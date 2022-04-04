Kanadalılarca işletilen altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine geçtiği duyuruldu - Son Dakika
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Kanadalılarca işletilen altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine geçtiği duyuruldu

04.04.2022 18:31
Kanadalılarca işletilen altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine geçtiği duyuruldu

Kırgızistan'da, Kanada sermayeli Centerra Gold şirketi tarafından işletilen Kumtor altın madeninin kamunun mülkiyetine tamamen ve geri dönülmez şekilde geçtiği duyuruldu.

Kırgızistan'da, Kanada sermayeli Centerra Gold şirketi tarafından işletilen Kumtor altın madeninin kamunun mülkiyetine tamamen ve geri dönülmez şekilde geçtiği duyuruldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, halka sesleniş konuşmasında, geçen yıl mayıstan ayından itibaren kayyumla yönetilen Kumtor altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine geçtiğini açıkladı.

Caparov, Centerra Gold şirketi ile yeni bir uzlaşma anlaşmasının imzalandığını belirterek, "Kırgız halkının ulusal hazinesi olan Kumtor altın madeni tamamen ve geri dönülmez bir şekilde Kırgızistan'a geçti." dedi.

Caparov, maden ile ilgili tam kontrolün geçen yıl mayısta, kayyumun devreye girdiği tarihten itibaren sayılmasını sağladıklarını bildirirken, böylece 15 Mayıs 2021'den bu yana madenden elde edilen 323 milyon dolardan fazla karın Kırgızistan'da kaldığını aktardı.

Ayrıca, Centerra'nın Kırgızistan'a geçen yıl için yaklaşık 11 milyon dolarlık temettü ödeyeceğini de kaydeden Caparov, yine Kumtor Maden Islah Fonu'nun Londra'da bir banka hesabında tutulan yaklaşık 53 milyon doların da kamunun kontrolüne gireceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Centerra Gold şirketi ile varılan anlaşmayı, "halkın ortak zaferi" olarak nitelendirdi.

Tahminlere göre Kumtor altın madenin 3 milyar dolar değerinde olduğunu belirten Caparov, "Uzmanlar, Kumtor'da önümüzdeki 10 yıl içinde 160-200 ton altın üretiminden 5 milyar dolar kar alınacağını tahmin ediyor." dedi.

Kırgızistan ekonomisine büyük katkısı olan ve yaklaşık 4 bin işçinin çalıştığı ülkenin kuzeyinde Issık Göl Bölgesi'ndeki Kumtor altın madeni, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12'sinden fazlasını sağlıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanadalılarca işletilen altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine geçtiği duyuruldu - Son Dakika


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