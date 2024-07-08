KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor

Türk Hava Yolları (THY) ana faaliyet konusu dışında kalan yatırım projelerinin yönetilmesi amacıyla yeni bir şirketin kurulmasına karar verildiğini duyurdu.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, THY'nin %100 iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulacağı ifade edildi.
KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."
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