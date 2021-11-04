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Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

04.11.2021 17:42
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 560,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 560,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 560,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 560,70 liradan, 3 bin 695 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 716 liradan, 511,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515,35 liradan, 3 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 631 liradan, bin 805 liradan alınan Yarım Ziynet bin 815 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan satıldı. - İSTANBUL

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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