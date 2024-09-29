Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar - Son Dakika
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Ekonomi

Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Fatih Belediyesi'nin işgaliye ücretlerine getirdiği okkalı zam Kapalıçarşı esnafını isyan ettirdi. İşgaliye ücretinin 900 TL'den dükkanın konumuna göre metrekare başına 8 bin-15 bin TL'ye çıkarılması sonrasında esnaflar her gün öğlen 12.00'de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başlarken kararın gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

29.09.2024 15:06
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İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Kapalıçarşı'da işgaliye ücretlerine gelen okkalı zam esnafı isyan ettirdi.

DÜKKANLARIN IŞIKLARINI SÖNDÜRMEYE BAŞLADILAR

Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı esnafından aldığı işgaliye ücretini 900 TL'den dükkânın konumuna göre metrekare başına 8 bin-15 bin TL'ye çıkardı. Yapılan zamma tepki gösteren esnaflar kararı protesto etmek için her gün öğlen 12.00'de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı.

KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP ETTİLER

Mısır Çarşısı'ndaişgaliye ücretinin metrekare başı 700-900 TL olduğunu belirten esnaf kararın gözden geçirilmesini talep etti.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz ay Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kapalıçarşı'daki işgalleri düzenlemek için harekete geçmişti. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, dükkan önlerinde belirlenen sınırların dışına çıkılarak yapılan işgaller konusunda esnaf uyarılmıştı. Ayrıca, işgaliye kaydı bulunmayan dükkanlarla ilgili tespit çalışmaları gerçekleşmişti.

Fatih Belediyesi, Ekonomi, 3-sayfa, Turizm, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Çengelköylü:
    HER ŞEYYYYY ÇOK GÜZEL OLACAK OLUYORMU OY VERİRKEN AKLINIZ YOKMUYDU HER ŞEYYYYY DAHADA BETER OLACAK 65 127 Yanıtla
    Yaşar Koldemir:
    hortumlarıniz kesildigi için mi? 1 0
    Eski Tüfek.:
    Çengelköylü...Fatih belediyesi yazıyor ,nerenle okudun haberi..:??? Makarna beyine zarar veriyor ,İsveç bilim adamları doğru söylemiş..:)). 1 0
    Hüseyin Kaplan:
    fatih belediyesi hangi partide bir araştır ve makarnayıda azalt bilgin yok bari fikrinde olmasın 1 0
    mustafa sagdic:
    yanliz bunu chp deil akp yapti. fatih beeldiysi akp de 1 0
    Fenasi Kerim:
    Olm fatih belediyesi akepe de lan ?? 1 0
    mustafa sagdic:
    fatih belediyesi akpartide. 1 0
    Ugur Sonmez:
    Orası chp li mi ? 0 0
  • mustafa sagdic:
    biri de imamoglunu suclamis. kardesim fatih belediyesi chp de degil. kendi ayaginiza skiyorsunuz. 133 19 Yanıtla
    Çengelköylü:
    FATİH BELEDİYESİ AKP ONU HERKES BİLİYOR ORDA ESNAFLAR FATİHTE OY KULLANMIYOR ORDAKİ ESNAFLARIN ÇOĞU CHP İMAMOĞLU YANLISI 0 0
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