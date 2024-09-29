Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Ekonomi

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Kapalıçarşı'da işgaliye ücretlerine gelen okkalı zam esnafı isyan ettirdi.

DÜKKANLARIN IŞIKLARINI SÖNDÜRMEYE BAŞLADILAR

Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı esnafından aldığı işgaliye ücretini 900 TL'den dükkânın konumuna göre metrekare başına 8 bin-15 bin TL'ye çıkardı. Yapılan zamma tepki gösteren esnaflar kararı protesto etmek için her gün öğlen 12.00'de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı.

KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP ETTİLER

Mısır Çarşısı'ndaişgaliye ücretinin metrekare başı 700-900 TL olduğunu belirten esnaf kararın gözden geçirilmesini talep etti.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz ay Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kapalıçarşı'daki işgalleri düzenlemek için harekete geçmişti. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, dükkan önlerinde belirlenen sınırların dışına çıkılarak yapılan işgaller konusunda esnaf uyarılmıştı. Ayrıca, işgaliye kaydı bulunmayan dükkanlarla ilgili tespit çalışmaları gerçekleşmişti.