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Kaportacılarda lodos yoğunluğu - Son Dakika

Kaportacılarda lodos yoğunluğu

02.12.2021 13:53
Kaportacılarda lodos yoğunluğu

BURSA (İHA) – Marmara bölgesini adeta yıkıp geçen lodosun ardından kaportacılarda yoğunluk yaşanıyor.

BURSA (İHA) – Marmara bölgesini adeta yıkıp geçen lodosun ardından kaportacılarda yoğunluk yaşanıyor.

Araçları hasar gören vatandaşlar soluğu kaportacılarda aldı. Lodosun etkilediği Bursa'da birçok araç hasar gördü. Kaportacılarda lodosun ardından yoğunluk oluştu. Bursa'da 30 yıldır kaportacılıkla uğraşan Yılmaz Kılınç, "Bursa'da malum hava şartlarından dolayı gelişen lodos birçok araca zarar verdi. Araçların üzerine çatı düşüyor, ağaçlardan kopan dallar ve rüzgarın savurması ile değişik parçalar düşüyor. Son lodos fırtınasında birçok araç hasar gördü" dedi.

Araçları hasar gören vatandaşların kendilerine başvurduğunu söyleyen Kılınç, "Lodosun yol açtığı hasarı onarmak kaportacı esnafı olarak bize düşüyor. Bu işlemlerin maliyetleri tabii biraz yüksek. Sigortası olan kişilerin onarım bedelini kaskodan alıyoruz. Sigorta ve kaskosu olmayan kişiler ise araçlarını kendi imkanları ile tamir ettiriyor. Lodostan dolayı işlerimizde bir yoğunluk oluştu. Vatandaşların araçlarını bir an evvel onarıp teslim etmek için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu
Kaportacılarda lodos yoğunluğu

Marmara, Tragger, Bursa, Lodos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaportacılarda lodos yoğunluğu - Son Dakika Ekonomi


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