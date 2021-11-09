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Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayılıyor - Son Dakika

Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayılıyor

09.11.2021 14:29
Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervlerine atıfta bulunarak, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervlerine atıfta bulunarak, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yeni Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santralleri Açılış Töreni'nde konuşan Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiden nükleer enerjiye, enerji verimliliğinden madenciliğe kadar her alanda büyük bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin kurulu gücünün birkaç ay içinde 100 bin megavata ulaşacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin 81 il merkezinde bugün doğal gaz kullanılıyor. Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle teknoloji geliştirme odaklı yenilenebilir enerji politikası izlendiğini vurgulayan Dönmez, 2021 içinde bugüne kadar devreye alınan 3 bin 144 megavatlık kurulu gücün yüzde 97,5'ini yenilenebilir kaynakların oluşturduğunun altını çizdi.

Dönmez, bugün EPDK binasının açılışının yanı sıra 607 megavat kapasiteli 3 yeni yenilenebilir enerji tesisinin devreye alındığını belirterek, "Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir'de biri güneş enerjisi, biri biyokütle diğeri de hibrit olmak 3 yeni tesisle daha yenilenebilir enerjide her zaman ifade ettiğimiz 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' anlayışımıza bir tuğla daha ekliyoruz. Bir yandan Türkiye'nin enerjisini her geçen gün yükseltirken, diğer yandan da vatandaşlarımızı artan küresel enerji fiyatlarından korumak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar vatandaşa 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü bir nebze azalttıklarını ifade eden Dönmez, "Önümüzdeki dönemde faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız." dedi.

Dönmez, sektöre emek verenlerin Enerji Çalışanları Haftasını kutlayarak sözlerine son verdi.

20 yılda enerjiye yaklaşık 200 milyar dolar sabit sermaye yatırımı yapıldı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da 20 yıl önce kaloriferleri bile çalışmayan küçük bir binada hizmete başladıklarını belirterek, "Artık modern bir binadayız. Modern altyapıya ve ferah çalışma mekanlarına sahip yeni hizmet binamızda sektörümüze ve milletimize daha şevkle, daha gayretle hizmet sunacağımıza söz veriyoruz. Enerjide değişim ve dönüşümden ilham alarak inşa edilen bu binanın arkasında işleyen enerji piyasaları var, yapılan yatırımlar, işletmeye alınan tesisler var." ifadelerini kullandı.

Küresel salgın sebebiyle resmi açılış töreni yapılamayan kapasitesi 4 bin 400 megavata yaklaşan 324 tesisin de sembolik olarak açılışının yapıldığını aktaran Yılmaz, "EPDK olarak 10 gün sonra 20. yılımızı kutlayacağız. Bu 20 yıl içinde, ülkemizin maruz kaldığı küresel meydan okumalar ve 15 Temmuz gibi hain saldırılara rağmen enerji piyasalarımızda yaklaşık 200 milyar dolar sabit sermaye yatırımı yapıldı." diye konuştu.

Yılmaz, Paris Anlaşması'nın onaylanmasıyla enerjide yeni bir sürecin kapısının aralandığını dile getirerek, "Bu sürecin serencamını, Türkiye'nin büyüme ihtiyacıyla, bu büyümeyi ateşleyecek enerji talebinin nasıl karşılanacağı belirleyecektir." dedi.

Karadeniz, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayılıyor - Son Dakika Ekonomi


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