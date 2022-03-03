Karadeniz'in soğuyan suyu balıkçı tezgahlarını şenlendirdi - Son Dakika

Denizlerde av yasağın sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, son günlerdeki olumsuz hava koşullarına rağmen çok sayıda ve çeşitli balıklarla kıyıya dönüyor.

Hava sıcaklıklarının son günlerde düşüşe geçmesiyle zaman zaman yağışın da olduğu Trabzon'da, tezgahlarda artan balık çeşitliliği fiyatlara da yansıdı.

Genellikle hamsi ve istavritin daha çok satıldığı Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda son günlerde izmarit, kupes, sarıkulak, uskumru ve sarıkanat da tezgahlardaki yerini almaya başladı. Ayrıca levreğin kilogramı 90, çupranın 80, somonun ise 60 liradan alıcılarını bekliyor.

Günün erken saatlerinde tezgahlarını çeşitli balıklarla süsleyen balıkçılar, izmaritin kilogramını 20, istavrit ve hamsinin 35, sarıkulak ile mezgidin ise 40 liradan satışa sunuyor.

Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, bu sezon bol miktarda avlanan ve ucuz satılan hamsinin artık son zamanlarını yaşadığını söyledi.

Az avlanan hamsinin daha da pahalı olduğuna işaret eden Aydın, "Hamsi şu anda 35 ile 40 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Sezon başında vatandaşımız 10 ile 15 liradan da hamsi yedi. Şimdi ise az avlanıyor ve kasa fiyatı da pahalı. Yaklaşık 1 ay sonra av sezonu kapanacak. Daha sonra ise sadece kafes balıkları ile istavrit tezgahlarda olacak. İnşallah ramazan ayında vatandaşın bol balık yeme imkanı olur." diye konuştu.

Aydın, havaların soğumasıyla deniz suyu ısısında da düşüş yaşandığını, böylelikle balık çeşitliliğin artabildiğini belirtti.

Yakup Bektaşoğlu ise mezgit ve istavritin bol avlandığını, diğer balık çeşitlerinin de vatandaşa tercih imkanı sağladığını kaydetti.

İstavrit ve mezgidin en çok satılan balıklar arasında yer aldığına değinen Bektaşoğlu, "Bu sezon için şükürler olsun diyoruz. Hemen kaybolmasına rağmen bir bolluk yaşandı. Hamsi çok avlanmasına rağmen palamut sadece bir hafta görüldü. Ama 'Ya nasip.' diyoruz ve seneye palamudun çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.