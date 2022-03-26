Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu - Son Dakika
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Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu

26.03.2022 20:36

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren, ikinci bir duyuruya kadar, her türlü balık avcılığının durdurulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren, ikinci bir duyuruya kadar, her türlü balık avcılığının durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."

Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu
Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu
Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu
Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu
Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu
Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu
Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu
Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu

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Bulgaristan, Karadeniz, Twitter, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu - Son Dakika
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