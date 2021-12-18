Karagöz ve Hacivat üniversitede

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) ile Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KARAKUM) sanatsal destek verdiği 19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen kukla sanatçılarının da katıldığı renkli festival kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde özel bir gösteri düzenlendi. Program öncesi etkinlik hakkında bilgi veren ÜNİMA Türkiye Komitesi Başkanı Enis Ergün, Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'ni Bursa'da düzenlemekten mutluluk duyduklarını vurguladı. Festival kapsamında çok sayıda farklı programa ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Enis Ergün, "Birçok farklı oyun izleyicilerle birlikte olacak. Yurt dışından da çok sayıda ekibi misafir ediyoruz. Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve diğer noktalarda etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Bütün Bursalıları organizasyonlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

KARAKUM Müdürü Dr. Öğr. Ü. İbrahim İmran Öztahtalı da Karagöz ile Hacivat'ın geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli figürleri arasında yer aldığına işaret etti. Düzenlenen etkinlik sayesinde hem genç kuşağın hem de misafirlerin kukla kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını kaydeden İ. İmran Öztahtalı, programa katılan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen kukla gösterisi ve paneli çok sayıda davetli ile öğrenciler takip etti. - BURSA