Karaman ile İstanbul ve Ankara arasında YHT ile bir ayda 110 bin yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara YHT hattında bir ayda 110 bin kişinin seyahat ettiğini açıkladı. Karaismailoğlu, Konya-Karaman arasında ise düzenlenen 174 YHT seferinde 47 bin yolcunun taşındığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Karaman YHT hattı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT hatlarına Konya-Karaman hızlı demiryolu hattının da eklendiğini ifade eden Karaismailoğlu, rahat, konforlu ve yüksek hızlı demiryolu işletmeciliğinin daha fazla şehre ulaşmaya başladığını kaydetti. Konya-Karaman hızlı demiryolu hattında Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman arasında günde toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Karaman YHT seferlerinin hizmete açıldığı ilk bir haftada (9-15 Ocak) ücretsiz hizmet verdiğini anımsattı. Hattın açıldığı günden bu yana Karaman-Ankara ile Karaman-İstanbul parkurunda 110 bin yolcunun seyahat ettiğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "YHT hizmetine kavuşan 8'inci il olan Karaman YHT ile Ankara-Konya-Karaman güzergahında günlük ortalama 2 bin 317 yolcu olmak üzere toplam 67 bin 184 kişi, İstanbul-Konya-Karaman güzergahında ise günlük ortalama bin 432 yolcu olmak üzere toplam 41 bin 522 kişi taşındı. Konya-Karaman arasında ise bir ayda 174 YHT seferinde 47 bin yolcu taşındı" dedi.

Seyahat süresi 40 dakikaya düştü

Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin ortalama 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin de 2 saat 40 dakikaya düştüğünün altını çizen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi 6 saat olurken, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Karaman'a yakın şehirlere olan seyahat süresini YHT artı otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla önemli oranda düşürdü. Buna göre YHT ile Karaman'a gelen yolcular, buradan otobüslere aktarma yaparak Adana ve Mersin'e daha kısa zamanda ulaşmaya başladı. Diğer taraftan yolculara daha fazla seçenek sunmak adına Ankara-Konya ve İstanbul-Konya arasında işleyen YHT seferlerinin bir bölümüne Konya-Karaman arasında işleyen bölgesel trenlere kombine bağlantısı verildi. Ayrıca kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle karayolu ve havayolu ulaşımının aksaması ve sömestre tatiline girilmesi ile artan yolcu talebini karşılamak üzere ek seferler de düzenlendi. 21 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında toplamda 9 bin 700 kişilik kapasite artışı sağlandı. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Karaman-Ankara, Karaman-İstanbul YHT ve HT hatlarında 1 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında günde ortalama 21 bin 547 kişi olmak üzere toplam 797 bin 237 kişiye hizmet verildi."

Karaman-Konya-Ankara hattında 4 sefer

Yüksek hızlı trenlerde Karaman-Konya-Ankara hattında toplam 4 seferle hizmet verildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, hatta Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya, Çumra olmak üzere 5 ara istasyon bulunduğunu belirtti. Karaman-Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise iki sefer düzenlendiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bu hatta Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra ara istasyonlarının bulunduğunu aktardı.

Yük taşımacılığında da hız ve kapasite arttırıldı

"Diğer taraftan 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı ile sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hız ve kapasite artırıldı" diyen Bakan Karaismailoğlu, kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenlerinin de işletilmeye başlandığının altını çizdi. Karaismailoğlu, "Konya-Karaman hızlı demiryolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep'e uzatılması çalışmaları ise devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA