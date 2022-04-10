Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika
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Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor

10.04.2022 10:30
Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Kızılay işbirliğiyle hayata geçirdiği Yeni Aşevi'nin inşaatı devam ediyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Kızılay işbirliğiyle hayata geçirdiği Yeni Aşevi'nin inşaatı devam ediyor.

Karatay Belediyesi tarafından Kızılay işbirliğiyle Konya'ya kazandırılacak olan Yeni Aşevi'nin yapımı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Karatay Yeni Aşevi binası, 3 bin metrekarelik alana inşa ediliyor. 8 milyon 700 bin liraya mal edilecek aşevi projesinde yemekhane, 5 adet sebze, meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, idari bürolar ve toplantı salonu bulunacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Hacıveyiszade Mahallesi Müverrihhadidi Sokak'ta yapımı süren projenin inşaatında Karatay Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Şevik ve Osman Ciğer ile birlikte incelemelerde bulundu. Karatay Yeni Aşevi projesi için önce Kızılay'a arsa tahsis ettiklerini, daha sonra ise aşevi binasının yapımını da üstlendiklerini hatırlatan Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak zengin medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi aşevi kültürünü yaşatmak ve desteklemek amacıyla ilçemizde yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bu amaçla, geçtiğimiz aylarda Kızılay işbirliğiyle Hacıveyiszade Mahallemizde projemizin temelini atarak yeni aşevimizin inşaatına başladık. İnşaat hızla ilerliyor. Bu projenin maddi yönünden çok, manevi boyutunu önemsiyoruz. Sosyal belediyeciliğin en kıymetli yönlerinden birisi olan Aşevi projesi çerçevesinde bize düşen sorumluluğu yerine getirerek hizmet zincirimize yeni bir halkayı ekliyoruz. Günde en az 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bin kişiye kadar hizmet verebilme kapasitesine sahip projemizin Konyamıza, Karatayımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor
Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor
Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor

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Hisarcık, Kızılay, Karatay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika


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