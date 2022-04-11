Karel, elektronikte "gaza basmaya" hazırlanıyor - Son Dakika

Türk elektronik sanayisinin önde gelen kuruluşlarından Karel, teknoloji ve otomotiv sanayisindeki fırsatları değerlendirmek üzere bir dizi stratejik hamleyi hayata geçiriyor.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Tunaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 1986'da tamamen yerli ve küçük bir sermayeyle Ankara ve İstanbul'da 50'şer metrekarelik iki ofiste kurulduğunu söyledi.

Karel'in geliştirdiği elektronik telefon santralıyla Türkiye'de bu anlamda bir dönüşümü başlattığına işaret eden Tunaoğlu, şirketin faaliyetlerini telekom, savunma sanayisi, kurumsal projeler, otomotiv projeleri, elektronik üretimi olmak üzere 5 ana alanda sürdürdüğünü belirtti. Tunaoğlu, "Karel, dünya standartlarında yüksek tasarım ve üretim yeteneğine sahip, 30'u aşkın ülkeye ihracat yapan, PBX alanında Avrupa'nın ilk 3, dünyanın ilk 15 üreticisinden biri. 3 bin 500 çalışanıyla 2021 yılı gelirleri toplamı 1,6 milyar lirayı aşmış lider ve öncü bir teknoloji şirketi." dedi.

Karel'in Türkiye'nin telekomdan beyaz eşyaya, savunmadan otomotiv ve sağlığa kadar sivil ve askeri ürünlere farklı elektronik kart üretimleri gerçekleştirebilen en büyük elektronik üretim tesislerine sahip olduğunu vurgulayan Tunaoğlu, şirketin yazılım ve donanım alanında çok deneyimli ve yetkin bir Ar-Ge merkezini bünyesinde barındırdığını dile getirdi. Tunaoğlu, Karel'in tüm ürünlerinin kendi tasarımı olduğunu, herhangi bir lisans bağımlılığı bulunmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Karel, Türkiye elektronik sektörünün ülkeye mal olmuş önemli bir değeri konumunda. Bu sorumluluğun bilincinde olarak farklı girişim firmalarına ürünleşme, Ar-Ge ve üretim konularında önemli destekler vermekte, hızla bu yönde bir ekosistem oluşturmakta. Ülkenin ve sektörün gelişimi için tecrübe ve bilgi birikimimizi aktarmayı ise görev biliyoruz. Bu anlamda da Türk Elektronik Sanayicileri Derneğinin (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmekteyim."

3 yeni satın alma büyümeye güç verecek

Yaman Tunaoğlu, Karel'in son dönemde yaptığı şirket satın alımlarına ilişkin soru üzerine, 5 faaliyet alanında da büyüme hızını artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Teknolojinin çok hızlı geliştiğini, birçok yeni fırsatlar sunduğunu vurgulayan Tunaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hızla birlikte gelişimi hedeflediğimiz dikey alanlarda uzmanlaşan şirketlerle yaptığımız iş birlikleri bize ivme kazandırıyor. Karel olarak bu dönemin ortaya çıkardığı fırsatları en hızlı şekilde değerlendirerek güçlü olduğumuz alanlarda organik ve inorganik büyüme stratejimiz kapsamında son dönemde 3 şirketle alım ve iş birliği yaptık. Telekomünikasyon alanında üretim yapan Telesis satın almasıyla 2 firmanın birikimi, Ar-Ge ve üretim yeteneklerinin bir araya gelmesinin ürün ve teknoloji geliştirme konusunda sinerji yaratmasını ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliğimizi artırmayı öngördük. Kurumsal iletişimin geleceğinde bulut servislerinin çok önemli bir rolü olacağını öngörüyor ve yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. İletişim hizmetleri ve işletmecilik alanında geniş deneyime sahip olan Roitel ile ortaklığımız bulut servisleri alanındaki yatırımımızın önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Roitel ortaklığının bulut iletişim servisleri alanında büyüme planımıza yapacağı katkıyı önemsiyoruz."

Son olarak duyurdukları Daiichi'nin satın alımına ilişkin sürecin devam ettiği bilgisini veren Tunaoğlu, "Daiichi otomotiv bilgi/eğlence sistemleri alanında Tear-1 olarak faaliyet gösteren 20 yıllık deneyime sahip yerli bir firma. Daha önce birkaç projede ortak çalışmalarımız oldu. Otomotiv sektörüne girişimizi hızlandırmak ve ürün gamımızı artırmak için bu büyük alımı gerçekleştirdik. İki firma arasında önemli bir sinerji yakalanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan Holding ile stratejik iş birliği

"Karel'in Doğan Holding bünyesine katılmasıyla ne hedefleniyor, bu gelişme Karel faaliyetlerine ne kazandıracak? Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynak nasıl değerlendirilecek?" sorusuna Yaman Tunaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Karel ülkemize mal olmuş önemli bir değer. Kurucusu olan bizler bir süredir elektroniğin ve teknolojinin çok ön plana çıktığı bu yeni dönemde firmanın önündeki fırsatları daha hızlı değerlendirmesi, yurt dışına açılıp küresel bir değer haline gelmesi ve en önemlisi bizlerden sonra da sürdürülebilir bir yapıya kavuşması yönünde stratejik iş birlikleri arayışı içindeydik. Doğan Holding bizim gibi yerli, çok köklü bir geçmişe sahip, finansal ve yurt dışı ilişkiler açısından güçlü bir kuruluş. Son dönemde teknoloji alanına, otomotive yatırım yapıyorlar. Bu ortaklık Karel'in otomotiv gibi yeni alanlarda daha hızlı büyümesine ve yurt dışına açılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Doğan Holding bünyesindeki firmalar açısından bakıldığında da sayısal dönüşüm yolunda lider elektronik firması olarak Karel de Doğan Holding'e büyük değer katacaktır. Bedelli sermaye artışından elde edilecek kaynak öncelikle üretim kapasitemizi ve Ar-Ge yetkinliğimizi artırmak için kullanılacak. Üretim tesisimiz şu anda gelen taleplere yetişemiyor. Kısa süre içinde ikinci bir tesisin kurulması gerekiyor. Paralel olarak artan fırsatlar, projeler, otomotiv gibi yeni alanlar Ar-Ge kadromuzu arttırmamızı gerektiriyor."

Yaman Tunaoğlu, Karel'i bugünlere getiren yönetsel kadronun yeni dönemdeki rolüne ilişkin soruya, "Bizler görevlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Aynı zamanda firmayı bizlerden sonrası için hazırlayacağız. Bu noktaya gelindiğinde bazı görevlerimiz devredebiliriz ancak firma bize ihtiyaç duyduğu sürece İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu düzeyinde görev almaya devam edeceğiz. Doğan Holding'in de bizlerden beklentisi bu yönde." karşılığını verdi.

Doğan Holding ile uzun vadeli bir iş planı üzerinde çalıştıklarını anlatan Tunaoğlu, "Kapanışı takiben kısa süre içinde bunu yatırımcılarımızla paylaşacağız." dedi.

TOGG ve TOFAŞ için göreve hazırlanıyor

Otomotiv sektöründe elektrikli araçlarla birlikte yaşanan değişime ilişkin de değerlendirmede bulunan Tunaoğlu, elektrikli araçların konvansiyonel otomotiv firmaları için tehdit, elektronik firmaları için fırsat oluşturduğunu söyledi.

Tunaoğlu, ihracattaki başarılı konumun korunabilmesi için otomotiv firmalarının bu değişime ayak uydurmaları gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"TAYSAD bu yönde önemli çalışmalar yapıyor, TESİD ve Karel olarak bizler de sorumluluğumuzun bilincinde bu çalışmalara destek veriyoruz. Büyük değişimler büyük fırsatlar doğurur. Bu fırsatları günümüzde yakalayabilmek için çok hızlı olmak ve iş birliği yapmak gerekiyor. Otomotiv alanına önem veriyoruz. Hedefimiz bu faaliyetin kısa orta dönemde Karel'in en önemli faaliyetleri arasında yer alması. Bu yönde organik ve inorganik iş birliklerini de değerlendirerek stratejilerimize devam ediyoruz. TOGG için 6 farklı parça/alt ürün geliştiriyoruz. Bunların prototip üretimleri, testleri doğrulamaları yapılıyor. TOGG'un 2023 hedefine paralel biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda TOFAŞ için de testlerini yapmakta olduğumuz bir ürünün bu yılın son çeyreğinde üretimine geçmeyi hedefliyoruz."