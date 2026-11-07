Karkas sığır eti fiyatı artık sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek - Son Dakika
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Karkas sığır eti fiyatı artık sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı; karkas sığır eti fiyatı soğuk ağırlık yerine sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek. Yönetmelik kapsamındaki işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Kaynak: AA
Tarım ve Orman BakanlığıEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karkas sığır eti fiyatı artık sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek - Son Dakika
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