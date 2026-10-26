Kars'ta kurul 2027 eğitim planını onayladı, bilişim alanı için süreç başlatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kars'ta kurul 2027 eğitim planını onayladı, bilişim alanı için süreç başlatılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars\'ta kurul 2027 eğitim planını onayladı, bilişim alanı için süreç başlatılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2027 Yıllık Eğitim Planı'nı onayladı. Kurul, Gazi Ahmet Muhtarpaşa MTAL'de Bilişim Teknolojileri alanı ve Yazılım Geliştirme dalının açılması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi; öğrencilerin eğitim imkanları genişleyecek.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı Ekim ayı olağan toplantısında önemli kararlar alındı. Vali Ziya Polat başkanlığındaki toplantıda 2027 Yıllık Eğitim Planı onaylanırken, Ulusal Staj, İş Gölgeleme ve Eğitim programlarının yaygınlaştırılması ile Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri alanı ve Yazılım Geliştirme dalının açılmasına yönelik süreç ele alındı.

Kars'ta istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında değerlendirildi.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı Ekim ayı olağan toplantısı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlık ettiği toplantıya kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda gündeme alınan konular tek tek görüşülerek 2027 yılında uygulanacak eğitim programlarından öğrencilerin staj imkanlarının geliştirilmesine, mesleki eğitimde bilişim alanının güçlendirilmesinden bir sonraki toplantının tarihine kadar çeşitli kararlar alındı.

"2027 Yıllık Eğitim Planı onaylandı"

Kurulun aldığı ilk karar kapsamında, Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2027 Yıllık Eğitim Planı" görüşüldü.

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 2027 yılında müracaat olması halinde açılabilecek kursları kapsayan eğitim planı, ilgili yönetmeliğin 7'nci maddesi gereğince İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından onaylandı.

Planla birlikte kentte iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilecek mesleki eğitim faaliyetlerinin çerçevesi de belirlenmiş oldu.

"Kamu kurumlarına Ulusal Staj bilgilendirmesi yapılacak"

Toplantıda öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına katkı sunacak Ulusal Staj, İş Gölgeleme ve Eğitim programları da gündeme geldi.

Kurul, kamu kurum ve kuruluşlarına söz konusu programlar hakkında bilgilendirme yapılmasını kararlaştırdı. Kurumların kendi faaliyet alanlarıyla ilişkili bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik program oluşturmalarının teşvik edilmesi amacıyla bilgilendirme yazısı gönderilecek.

Bu kapsamda öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda kamu kurumlarının çalışma ortamını yakından tanımaları ve mesleki tecrübe kazanmalarına imkan sağlayacak uygulamaların artırılması hedefleniyor.

Kurul toplantısında mesleki ve teknik eğitim açısından dikkat çeken bir karar da alındı.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde "Bilişim Teknolojileri" alanı ile bu alana bağlı "Yazılım Geliştirme" dalının açılması konusu değerlendirildi.

Talep, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından uygun görülürken, alan ve dalın açılmasına yönelik gerekli iş ve işlemlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılmasına karar verildi.

Söz konusu çalışmanın hayata geçirilmesiyle öğrencilerin bilişim teknolojileri ve yazılım alanında mesleki eğitim imkanlarından yararlanmasının önü açılacak.

"Bir sonraki toplantı Ocak 2027'de"

Toplantının son gündem maddesinde ise kurulun bir sonraki buluşma tarihi belirlendi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının 2027 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
EkonomiYazılımGüncelEğitimKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
İlçeyi karıştıran fotoğraf İlçeyi karıştıran fotoğraf
18:06
Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11’i belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli oldu
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:33
Gençlerbirliği’nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı
Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 18:27:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta kurul 2027 eğitim planını onayladı, bilişim alanı için süreç başlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei