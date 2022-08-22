Kars'tan 81 ile peynir, yağ ve bal gönderiliyor

Kars'ta sonbahar öncesi peynir, bal ve yağlar 81 ile kargoyla gönderiliyor.

Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar, yakınları aracılığıyla veya direk telefon bağlantısıyla kentteki işletmelerden bağlantı kurarak siparişlerini veriyor.

Vatandaşlardan gelen siparişleri kargoya yetiştirmek için sabah erken saatlerde işyerlerini açan esnaf, bir yandan alığı siparişleri paketliyor, diğer yandan da siparişleri kolilere koyarak kargo işletmelerinin yolunu tutuyor.

Kentteki işletme sahibi Adem Bakırhan, "Batı illerinde bulunan müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz. Kargo yöntemi ile ülkemizi 81 iline ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu yıl peynir çeşidimiz de bolluk var depolarımız dolu" dedi.

Öte yandan meşhur Kars kaşarı, balı ve çeçil peyniri ile yağı Türkiye'nin çeşitli illerinde sofralarda yerini alıyor. Batı illerinde Kars sofralarında misafirlerini ağırlayan vatandaşlar, Kars kaşarı, balı ve yağından vaz geçmiyor. - KARS