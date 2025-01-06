Kartlı harcamalarda yıllar sonra bir ilk - Son Dakika
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Ekonomi

Kartlı harcamalarda yıllar sonra bir ilk

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Son dönemde kartlı harcamaların sert bir düşüş yaşadığı gözlemlendi. Ekonomik belirsizlikler ve artan yaşam maliyetleri, vatandaşları daha temkinli harcamaya yönlendiriyor. Kartlı harcamalarda büyüme hızı 2021'den bu yana ilk kez yüzde 60'ın altına geriledi.

06.01.2025 15:03  Güncelleme: 15:31
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TCMB verilerine göre kartlı harcamalarda büyüme hızı 2021'den bu yana ilk kez yüzde 60'ın altına geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 27 Aralık haftası itibariyle bireysel emeklilik ve vergi ödemeleri dışında kartla yapılan harcamalarda dört haftalık ortalamanın yıllık artışı yüzde 59,6 olarak gerçekleşti.

Böylelikle kartlı harcamalarda büyüme 2021'den sonra ilk kez yüzde 60'ın altına geldi. Kartlı harcamalarda büyüme 2023 yılında yüzde 154 ile zirve seviyeleri görmüştü. Para politikasında sıkı duruşun geçerli olduğu 2024 yılında da kartlı harcamalarda büyüme yüzde 131'in üzerinde gerçekleşmişti.

Kartlı harcamalarda yıllar sonra bir ilk

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartlı harcamalarda yıllar sonra bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Atahan:
    Muhtemelen TCMB a verileri TÜİK vermiştir . 8 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yalan haber 7 3 Yanıtla
  • umut yıldız:
    Bu nasıl bir tahmin böyle. İnsanların karta bağlı kalması enflasyonun tavan yapmasına neden oluyor hangi ekonomist diyor bunu şaşıyorum doğrusu . 2 1 Yanıtla
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