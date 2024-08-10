Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı

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Burdur'da bir sebze halinde kasa kasa domatesleri çöpe döken işletmeye 123 bin 213 TL para cezası uygulandı.

10.08.2024 14:45
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Ticaret Bakanlığı, domateslerin çöpe döküldüğüne ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan 'sebze ve meyvelerin, fiyatlarının yükseltilmesi amacıyla çöpe döküldüğü' yönündeki haber ve paylaşımların titizlikle incelendiği belirtilerek, "Sosyal medyada 8 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntüler bakanlığımızca incelenerek, olayın Burdur'un Söğüt Beldesi'nde bulunan Söğüt Toptancı Hali'nde gerçekleştiği tespit edilmiş ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durum tutanak altına alınmıştır" denildi.

Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı

Ticaret Bakanlığı, Burdur, Çavdır, Söğüt, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Beyler Beyi: Bir önceki haberle ilgili çok güzel yapıcı bir yorum yapmama rağmen neredeyse yarı yarıya beğenilmedi. Peki şimdi bu yoruma çok daha net ve içsel bir sesle yapıyorum. Böylelerine bu ceza az bile ooohhh çok güzel olmuş. 123 bin değil 1 milyon 230 bin verin daha güzel olur. 177 91 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: ihtiyaci olanlara bedava dağıtsan hem kendini iyi hissedersin hemde sevaba girersin..Böyle yaparsan hem ayiplanirsin hemde ceza yersin.. 67 2 Yanıtla
  • Güven Kılınç: o değilde bu belediyenin çöp arabası degilmi belediye nasıl buna müsaade ediyor ?? 41 3 Yanıtla
  • Eyüp Etçil: cazalar az 40 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman: dökecegine gariban yesin böyle yapılmaz tokattaki karpuzcu abimiz gibi olmali 28 3 Yanıtla
  • Malata Almanya: Çok iyi olmuş o kadar gariban var muhtaç olan sırf işine gelmediği için israf ediyorsun. Öde şimdi güzel güzel lakin Allah’ın gönlünü nasıl hoş tutacaksın bu kadar israftan sonra? 22 6 Yanıtla
  • Gokmen Mar: Marketlere yaptığınız yazdığınız cezalar gibi caydırıcılığı yok. Çünkü 5 kamyon çöpe döktüğü ürüne, sizin yazdığınız ceza 1 kamyonluk mala tekavül eder. Yani marketlerin tek kalem ürüne fahiş fiyat yapması ve adamların 1 saatte yaptığı fahiş fiyat zammından aldığı kar gibi. Ne vatandaş küstürelim nede esnafı üzelim hesabı. Adaletin olmadığı yerde tilki ben aslanım dermiş… 14 1 Yanıtla
  • Mesut Yilmaz: Ahlak olmayan toplumun sorunu bu durumlar O kadar kimsesiz evsiz varken bu insanlık mı 11 1 Yanıtla
  • Ennağı Çelik: Burada da tek taraflı yargılama yapmak doğru değil bu insanlar emek vermiş üretim yapmış ancak sistemin eksikliğinden haksız rekabetten mağdur oluyorllar devletin işleyiş mekanizmaları bunun adını fiyat olarak koyup cozmelidir... Çiftçi de vatandaş da madur edilmemeli çöpe dökülen hepimizin geleceğidir bu gün Filistin de insanlar aç ve canları ile savaşıyor unutmayalım... 3 5 Yanıtla
  • Orhan Akyüz: bunu yapanlar namerde muhtaç olurlar umarım bir gün 7 0 Yanıtla
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