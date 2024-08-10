Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı

Beyler Beyi:

Bir önceki haberle ilgili çok güzel yapıcı bir yorum yapmama rağmen neredeyse yarı yarıya beğenilmedi. Peki şimdi bu yoruma çok daha net ve içsel bir sesle yapıyorum. Böylelerine bu ceza az bile ooohhh çok güzel olmuş. 123 bin değil 1 milyon 230 bin verin daha güzel olur.