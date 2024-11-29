Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu

Ekonomi

TÜRK-İŞ tarafından düzenli olarak yayınlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına karşılık gelen açlık sınırı 20 bin 561 lira 65 kuruşa yükseldi.

66 BİN LİRAYI GEÇTİ

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına karşılık gelen yoksuluk sınırı ise 66 bin 976 lira 7 kuruşa çıktı.

MUTFAK ENFLASYONU ARTTI

TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki bir önceki aya göre yüzde 0,64 artış gerçekleşti. 10 aylık değişim oranı yüzde 42,47 olurken; son 12 ay itibariyle değişim oranı ise 46,60 olarak hesaplandı.