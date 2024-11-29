Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu

Geniş Video İzle

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Kasım ayı yoksulluk sınırı 66 bin 976 lira 7 oldu. Açlık sınırı ise 20 bin 562 liraya yükseldi.

29.11.2024 14:03  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ tarafından düzenli olarak yayınlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına karşılık gelen açlık sınırı 20 bin 561 lira 65 kuruşa yükseldi.

66 BİN LİRAYI GEÇTİ

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına karşılık gelen yoksuluk sınırı ise 66 bin 976 lira 7 kuruşa çıktı.

MUTFAK ENFLASYONU ARTTI

TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki bir önceki aya göre yüzde 0,64 artış gerçekleşti. 10 aylık değişim oranı yüzde 42,47 olurken; son 12 ay itibariyle değişim oranı ise 46,60 olarak hesaplandı.

Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu

açlık sınırı, Yoksulluk, Ekonomi, Türk İş, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • MUHAMMED EBZAL:
    Türkiye aşırı israf yaptı çöpe giden ekmekler yemekler sonucunda bereket kalmadı herkes suçu başkasına atıyor. 9 18 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    emekli zaten ölü asgari ucretliyle beraber 16 0 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    YOKSULLUK SINIRINA YAKLAŞMAK İÇİN ÇİFT MESAİ YAPMAK GEREKİYOR. 12 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    ülkeler savasarak oluyor bizimkilerde ekonomi ile oluyor 11 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Allah rızası için asgari ücret 10000 olsun usandik yemin ediyorum 7 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Yolsuzluk Sınırıda araştırılsın 6 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    yoksulluk parasına 1 ileri 2 geri hayatta yetisemeyecegiz 2 0 Yanıtla
  • McA !:
    Yandaş site yine yorumları yayınlamıyor. Sizinde gün gelecek devriniz bitecek pis yandaşlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
20:46 Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı
20:13 Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.