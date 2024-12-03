Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Enflasyon oranlarında düşüş sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE kasım ayında yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda ise yüzde 47,09 oldu.

03.12.2024 09:58  Güncelleme: 10:10
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Geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 48,58'e gerileyen enflasyon, kasım ayında yıllık yüzde 47,09 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP GIDA

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 60,45 oldu.

MERKEZ BANKASI: ENFLASYONDA GIDA ETKİSİ ÖNE ÇIKACAK

Merkez Bankası, öncü göstergelerin kasım ayında da enflasyon üzerinde gıda etkisinin öne çıkacağını bildirdi. TCMB'nin politika faizini sabit tuttuğu toplantı tutanaklarında, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisine dikkat çekildi.

Merkez Bankası, ayrıca maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Vatandaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi kasımda 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine indi. Reel sektörün beklentisi de 1,7 puan düşüşle yüzde 47,8'e geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi de 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine düştü.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ateş:
    Tüik mi dedi bunu.Bize göre hiçte öyle değil.Ne kadar az gösterirsek o kadar az zam yaparız mantığı dimi ? 75 0 Yanıtla
  • Sade Vatandaş:
    Bu millet hak ettiği gibi yaşıyor. 68 1 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    Yalanın taaa kendisi.tüik market nerede acaba 44 0 Yanıtla
  • srkn t:
    Türkiye’de hangi kurum güvenilir ki ? 44 0 Yanıtla
  • Rahmi Burak:
    yav he he 38 2 Yanıtla
  • erkan demir:
    Yalandır ya düşüyor olması lazımdı 38 0 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    ENAG (Enflasyon araştırma grubu) her ay TUİK ten 30 dakika kadar önce rakamları açıklıyor ve her ne hikmetse TUİK rakamları ENAG rakamlarının neredeyse yarısı oluyor. TUİK başkanı asgari ücretlinin, memurun,emeklinin hakkıyla oynamaya devam ediyor. G yersen :)) 22 1 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Yalanınızın...., 3 harflilerde gene zam furyası başladı uyumayın uyanın, gönderin artık erdoGan'ı kanunlarımız, yasalarımız çalışmaya başlasın artık. 13 1 Yanıtla
  • Suat Aykutalp:
    henüz hesaplanmayan 12. ay var 1. ay var !! ben şahsen alım bakarım bu şartlarda bir tık daha geriye gideceğimizi düşünüyorum , hakkımızda hayırlısı olsun 12 0 Yanıtla
  • McA !:
    Tüik e inanmıyoruz ki ama biz şimdi nolcak 10 1 Yanıtla
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