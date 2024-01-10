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Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu - Son Dakika
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Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu

Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu. İşsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik ekimde yüzde 8,5 düzeyindeydi.

10.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:24
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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %9,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48.2

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan azalarak %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,4 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.9

İşgücü 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,5 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %20,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22.7

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
YORUMLAR (2)
  • Aysun Özcan: millet çalışmak ıstemıyor P olmaz umarım Yanıtla 0 1
  • Hamdi Çankaya: Ülkede faiz oranlarının artmasıysa işsizlik oranları da yakın zamanda artacaktır maalesef. Artan faiz oranlarından dolayı yatırım ve istihdam düşecek. Bu oranın artmasıyla ülke küçülmeye doğru gidecek. Umarım bir önlem alırlar. Yanıtla 1 0

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SON DAKİKA: Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu - Son Dakika
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