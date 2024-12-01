Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler

Ekonomi

Tüm dünyayı kasıp kavuran "kasım indirimleri" ülkemizi de etkisi altına aldı. Her yıl kasım ayının dördüncü cuması başlayan indirim çılgınlığında mağazalar daha fazla müşteriye ürün satmak için birbirleriyle yarıştı. Yılda bir kez olan indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise mağazalara akın etti.

İNDİRİMLİ MONT İÇİN KAPIŞTILAR

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar zaman zaman birbirleriyle mücadele etti. Ünlü bir mağazada aynı indirimli montu almak isteyen müşteriler arasında itiş kakış yaşandı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcılardan bazıları görüntüleri garip bulurken bazıları ise kış günlerinde mont fiyatlarının düşmesiyle yaşananları normal buldu.