Kastamonu'da bin dekar alana kenevir ekilecek - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gelecek yıl açılışı gerçekleşecek kenevir lifinden tekstil elyafı üretim fabrikasının ham madde ihtiyacının karşılanması için 47 çiftçi ile Anadolu Kenevir Endüstri A.Ş arasında sözleşme imzalandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki imza töreninde, çok kıymetli bir sürecin başlangıcında olduklarını söyledi.

İlin kenevirle bağının çok güçlü olduğunu kaydeden Çakır, "Kastamonu'nun kenevir geçmişi o kadar güçlü ki, insanlar her ortamda kendirle alakalı beklenti ve özlemleri dile getiriyor. Üretim bir şekilde yapılır ama hem kaliteli tohum hem de ürünün pazarlanıp satılması önemli bir problem. Neticede çiftçi malını satma garantisini gördükten sonra kenevir üretir. Kendir, Taşköprü ile o kadar özdeşleşmiş ki neredeyse sarımsak gibi bir ürün haline gelmiş." diye konuştu.

Bu sene tohumluk kendir üretileceğini dile getiren Çakır, "Önümüzdeki yıl fabrikanın da devreye girmesiyle çok daha geniş sahalarda üretim gerçekleşecek." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte kendir konusunun tekrar Türkiye'nin gündemine geldiğini belirterek, "Kastamonu'da 2020'de 100 dekarlık bir ekim gerçekleşti. Endüstrisi olmayınca vatandaş nereye satacak, üretilmiş ama ne yapacak? Bu açıdan bu girişim çok önemli. Çiftçimiz inşallah o eski kendir ekim günlerine döner." ifadelerini kullandı.

"Kendir çalışmamızın ikinci adımını atıyoruz"

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal da "Kendir çalışmamızın ikinci adımını atıyoruz. Birinci adımımız Taşköprü OSB'deki Anadolu Kendir A.Ş'nin yapılmasıydı. Bugün de bunu takip eden en önemli somut adım olarak kendiri toprakla buluşturacak sözleşmeleri imzalayacağız. Bu sene tohumluk ekimi yapılacak. 47 çiftçimizle 750 dekar alanda tohum ekimi yapılacak. Kendirle ilgili baştan sona tüm süreç belli. Nereye ekilecek, kime satılacak, tüm süreç belli. Taşköprü'nün kendirle ilgili güzel anıları var. Bunlara inşallah yenileri eklenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü'nün tekrar kenevirle buluşacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Anadolu Kenevir Endüstri A.Ş Genel Müdürü Uğur Gazanker ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın kendir teşvikiyle ilgili açıklamaları sürecin ilerlemesinde önemli yol gösterici oldu. Taşköprü OSB'ye tekstil elyafı fabrikası yapmak için yola çıktık. Fakat fabrikanın üretim yapmak için ham madde ihtiyacı olan kenevir bitkisinin sapı üretilmiyor. Dolayısıyla fabrikayı yapmadan önce kaliteli kendirin üretilmesi gerekiyordu. Fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek. Taşköprü'de 750 dekar alanda ekim yapacağız. Diğer ilçelerle birlikte bu rakam bin dekar alana çıkacak. Bu bahsettiğimiz miktarlar deneme üretimi olacak. Fabrikamız üretime geçtiğinde yıllık 15 bin dekar alanda üretilen ürünün işleneceği bir fabrika olacak."