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Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar - Son Dakika

Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

17.11.2021 10:31
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Katar & Türkiye Ticari İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Katar & Türkiye Ticari İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi. Katar firmalarının Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirten Grant Thornton Türkiye Partneri Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, bu vesileyle faklı sektörlerdeki Katar ve Türk firmalarının bir araya gelerek iş birliği yapabileceğini söyledi. Hatipağaoğlu, "2025'te Katar-Türk ticaret hacmini, 5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi için 'Katar & Türkiye Ticari İş Birliği Toplantısı' gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikle teknoloji odaklı, katma değerli ürün ve hizmetleriyle Türkiye'de iş birliği yapacak güçlü ortaklar arayan Katarlı işletmeler ile yatırımlarını ve ürün portföylerini güçlendirmek isteyen Türk şirketlerini bir araya getirmek amaçlanıyor. Türkiye'ye ilk defa Katarlı KOBİ'leri getirdiklerini belirten Grant Thornton Türkiye Partneri Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, bu toplantının iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinde bir ilk olma özelliği taşıdığını ve böyle organizasyonların devam edeceğini söyledi.

Katar Kalkınma Bankası'nın sponsorluğunda, Grant Thornton Türkiye'nin ev sahipliğinde, Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantıya; T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Ömür Atılgan, Türkiye Dış Ekonomik İşler İlişkiler Kurulu Türk-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu da katıldı. 8 farklı sektörde, 15 Katar firmasının katıldığı ifade edilen toplantının 16-17 Kasım'da gerçekleşeceği belirtildi.

"DOĞALGAZ VE PETROLÜN DIŞINA ÇIKACAĞIZ"

Etkinlikte özellikle aradaki ticaretin 'petrol ve doğalgaz'dan ibaret olmamasını hedeflediklerini vurgulayan Hatipağaoğlu, toplantıda çok faklı sektörlerden firmalar olduğunu, bu sayede petrol ve doğalgaz ticareti sınırının dışına çıkılacağını vurguladı.

Türkiye ile Katar arasında, yaklaşık 2 milyar dolar ticari hacmin olduğunu söyleyen Hatipağaoğlu, "Bu miktar ne Türkiye ne de Katar potansiyeli açısından yüksek. 2025 sonu itibariyle toplam ticaret hacminin 5 milyar dolarlık seviyeye çıkacağını öngörüyoruz. Bunun içindeki 2 milyar dolarlık hacmin ise doğalgaz ve petrol dışındaki sektörlerden gelmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE PAZARI GENİŞLEYECEK

Katarlıların Türkiye'de; hazır giyim, mobilya, bilişim, hizmet sektörü, medikal ürün, tıbbi hizmet, kimyasal ve boya gibi sektörlerinden faydalandığını belirten Hatipağaoğlu, "Türkiye ise Katar'dan sınırlı alanda faydalanıyor. Toplantıdaki amacımız, Katar pazarındaki ürünleri Türkiye'ye sunarak ülkemizin pazarını genişletmektir. Biz bu çalışmada, Katar'dan Türkiye pazarına girebilecek katma değeri yüksek olan, Türkiye pazarında fırsat yakalayabilecek ve pazarına teknolojiyle gelişim sağlayacak sektörleri seçtik. Özellikle Türk sanayisine önemli ham madde girişi olan akrilik, plastik gibi sektörleri de buraya davet ettik. Çünkü Türkiye pazarının ham madde temini açısından büyük avantaj elde etmesini amaçladık" diye konuştu.

"İKİ ÜLKENİN DE POTANSİYELİ YÜKSEK"

Öncelikle gösterilen sıcak ilgi ve davet için Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Katar Kalkınma Bankası (QDB) Proje Geliştirme ve Tanıtım Temsilciliği Direktörü Hamad Salem Mejegheer, Katar ve Türkiye'nin ekonomi ve ticarette daha üste seviyelere ulaşma potansiyel ve imkanı olduğunu söyledi. Ülkeler arası yapılan toplantılardaki görüşmelerin, aradaki mevcut iş birliği ile ticari ilişkileri daha üst seviyeye ulaşacağını belirten Mejegheer, "Aramızdaki ticari hacmin 2025'te 5 milyar dolara çıkması için iki ülke de yeterli potansiyele sahip" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE KOMŞU PAZARLARA ULAŞABİLİRİZ"

Katar'ın dünya pazarına açılması için Türkiye'nin büyük önem arz ettiğini ifade eden Hamad Salem Mejegheer, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde, komşu ülke pazarlarına rahatlıkla ulaşabilme imkanı olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin ayrıca büyük bir pazar olduğunu da söyleyen Hamad Salem Mejegheer şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz üretimlerin bu pazarlara ve tüketicilere sunulması çok önemlidir. Türkiye; sanayi, teknoloji ve kalkınma yönünden de önemli özelliklere sahip. Pazarı ümit vaat eden ve yatırımcıları teşvik eden konumda olmasıyla da bizim için çok önemli konumdadır."

"AVRUPA, ASYA VE AFRİKA KAPILARINI AÇACAK"

Katarlı Acrylic Fabrikası Genel Müdürü ve Kurucusu olan Mansour Al-Qassabi, Türkiye'ye iş görüşmeleri gerçekleştirmek için geldiklerini belirtti. Mansour Al-Qassabi, "Türkiye ve Katar arasında çok iyi bir dostluk, kardeşlik ilişkisi var. Siyasi ve diplomatik alandaki ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. İnşallah başaracağız. Türkiye, oldukça büyük piyasaya sahiptir. Bölgesel konumu ile bize Avrupa, Asya ve Afrika piyasalarına kapı açacak durumda" dedi.

"TÜRKİYE'DE ORTAK BULMAK İSTİYORUZ"

En hızlı büyüyen ekonomilerden birinin de Türkiye'de olduğunu belirten Cwallet Firması Teknik Yöneticisi Abdulmohsin Alyafei ise Türkiye'de pazar çeşitliliğinin olduğunu söyledi. Bu yüzden Türkiye'nin yatırım ve iş birliği konusunda önemli konumda olduğunu vurgulayan Abdulmohsin Alyafei, "Bu etkinlikten beklentimiz, firmamızın Türkiye'ye girişini sağlamak ve Türkiye'de aynı zamanda kendimize bir ortak bulup çalışma sağlamaktır" açıklamasını yaptı.


Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de: Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar - Son Dakika
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