KATCON GLOBAL, 2021 yılının tedarikçisi seçildi - Son Dakika
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KATCON GLOBAL, 2021 yılının tedarikçisi seçildi

06.04.2022 11:42
KATCON GLOBAL, 2021 yılının tedarikçisi seçildi

General Motors (GM), teknoloji ve otomotiv alanında faaliyet gösteren KATCON'u, 2021 yılının tedarikçisi olarak seçti.

General Motors (GM), teknoloji ve otomotiv alanında faaliyet gösteren KATCON'u, 2021 yılının tedarikçisi olarak seçti.

Yılın Tedarikçisi ödülü, GM'nin taleplerini aşıp, müşterilerine yenilikçi teknolojiler ve otomotiv sektöründeki en yüksek kaliteyi sunarak öne çıkan küresel tedarikçileri ödüllendiriyor. Bu yıl 16 ülkeden 134 tedarikçiyi yılın tedarikçisi olarak ödüllendirdi. KATCON bu ödülü 4'üncü kez aldı.

"Son derece karmaşık yollardan geçerek ödüle hak kazandık"

Konuyu değerlendiren KATCON CEO'su Carlos Turner, "Bu ödül, dünyanın dört bir yanındaki şirketimizin kendine güvenen ve dirençli zihniyetinin kanıtıdır. Ödülü, sektör için son derece karmaşık bir ortamdan geçtik. Bu ödülü tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize adıyoruz. Ödülü veren şirket, 30 yıl önce şirketimizin ilk müşterisiydi ve önümüzdeki 30 yıl boyunca da onlara egzoz ve son işlem, termal yönetim ve hafif kompozit malzemeler konusunda çözümler sağlamaya kararlıyız. Dijitalleşme planlarımız ve GM'nin uzun vadeli stratejisiyle uyumlu hafif gelişmiş malzeme ürünleri ve ev pil mahfazaları gibi ürün çeşitliliğimiz bizi çok heyecanlandırıyor" dedi.

"Gelecek kuşaklar için daha parlak bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz"

GM Başkan Yardımcısı, Küresel Satın Alma ve Tedarik Zinciri görevini yürüten Shilpan Amin şunları söyledi: "Bu yılki 'Yılın Tedarikçisi' etkinliği sadece programın 30'uncu yıl dönümü olduğu için değil, aynı zamanda sektörün karşılaştığı en zorlu yıllardan birinde azimle çalışan tedarikçilerimizi ödüllendirme fırsatı verdiği için özeldi. Bu üst düzey tedarikçiler dayanıklılık gösterip sürdürülebilirlik ve yenilikçiliği sürdürme taahhütlerini pekiştirdiler. Güçlü ilişkilerimiz ve işbirliğimiz sayesinde, şirketimiz ve tedarikçilerimiz gelecek kuşaklar için daha parlak bir gelecek oluşturmaya hazırlanıyor." - İSTANBUL

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General Motors, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KATCON GLOBAL, 2021 yılının tedarikçisi seçildi - Son Dakika


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