Katılım Bankacılığına Her Kesimden Yoğun İlgi

Günümüzde her yaştan ve kesimden kişi ve kurum, birikimlerini değerlendirebilmek için katılım bankacılığını tercih ediyor. Son beş yıllık süreçte gençlerin finans sektörüne olan ilgisinde ve finansal okuryazarlık oranında artış gözlemleniyor.

Katılım bankacılığına en çok kimler ilgi duyuyor?

Ülkemizde ve dünyada belirli bir kitle faiz gelirlerinden uzak durmayı esas edinirken bu durum mevduat bankalarına ve herhangi bir yatırım aracına yönelmeyen birikimlerin atıl kalmasına neden oluyor. Böyle bir durum gerek yatırımcı gerekse sektör açısından bir nevi fon boşluğu oluştururken, bu ekonomik boşluğu katılım bankaları doldurarak faiz hassasiyeti olan kişilerin finansman ve yatırım ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

İslami finans anlayışının temellerinin atıldığı ve ilk uygulamaların yapıldığı yıllar 1960'lara kadar uzanıyor. Modern anlamda katılım bankacılığı ise 1970 ve 1980'lerde gelişim kaydetti. Peki bu süreçte sadece faiz hassasiyeti olanlar mı katılım bankacılığına yöneldi?

Her yaştan kitle ilgi duyuyor

Her ne kadar muhafazakâr kesim katılım bankacılığını öncelik olarak görüyorsa da bugün hemen her kesimden kişi ve kurumun birikimlerini değerlendirebilmek için katılım bankacılığını tercih ettiği görülüyor.

Uçtan uca ve modern hizmet beklentisi

Finansal hizmetler sektöründe müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen hizmet anlayışı; teknolojik gelişmeler ışığında bankaların operasyonel verimliliğini geliştirmeye, hizmet kalitesini artırmaya ve müşteri deneyimini iyileştirmeye olanak sağlıyor. Finansal kurumların müşterilerine uçtan uca hizmet verebilmesi için erişilebilir olması, müşteri beklentilerini karşılamak için önem arz ediyor. Bu anlayışla hareket eden gençler özellikle finansal kurumların dijital uygulamalarına ve mobil sunumlarına ayrı bir önem veriyor.

Gençlerin finansal okuryazarlığı etkili oluyor

Özellikle son beş yıllık süreçte gençlerin finans sektörüne olan ilgisinde ve finansal okuryazarlık oranında artış gözlemleniyor.

Vakıf Katılım da gerek sunduğu ürün ve hizmet çeşitliliği, gerekse şube kanallı dijital süreçleri ve mobil bankacılıkta ortaya koyduğu yeniliklerle gençlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.