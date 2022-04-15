Kayısı üreticisi destek istedi - Son Dakika
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Kayısı üreticisi destek istedi

15.04.2022 16:04
Kayısı üreticisi destek istedi

Malatya'da 13-14 Nisan'da meydana gelen zirai don hadisesi nedeniyle kayısı üreticileri destek istedi.

Malatya'da 13-14 Nisan'da meydana gelen zirai don hadisesi nedeniyle kayısı üreticileri destek istedi.

Meteoroloji Müdürlüğü 13-14 Nisan günleri için 'zirai don tehlikesi' uyarısı yapmıştı. 13-14 Nisan günleri bazı bölgelerde alçak kesimlerde kayısı ağaçlarının neredeyse yüzde 90'nın zirai dondan etkilendiği ileri sürüldü.

İlaçlama ve diğer girdilerle birlikte emeklerinin boşa gittiğini ifade eden çiftçiler, hükümetten yardım eli bekliyor.

Basın açıklaması ile yardım talebi

Çiftçinin taleplerini mahalle muhtarları ile birlikte yaptığı basın açıklaması ile duyuran Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, ilaçlama ve mazot gibi giderleri borçlanarak ya da kredi çekerek yapan üreticilerin ürününün dondan zarar görmesi nedeniyle borçlarını ödemekte güçlük çekeceklerini söyleyerek, hükümetten destek istediklerini dile getirdi.

İnal, "13-14 Nisan tarihinde Akçadağ'da yaşanan don afeti nedeniyle ilçemiz başta olmak üzere Malatya'da birçok yerde don hadisesi yaşanmıştır. Bu Malatya'mız için büyük bir kayıptır. Çiftçilerimize büyük bir yük teşkil etmektedir. Çiftçilerimiz şuanda ilaç, gübre, mazota yönelik ödediği girdilerle birlikte kayısının yanması ile birlikte zor durumda kalacaktır. Önümüzdeki dönemde ziraat odaları birliği olarak yaptığımız çalışmalarda çiftçilerimize yardımcı olması için resmi kurumlarla temasa geçeceğiz. Çiftçilerimize yardım hususunda gerekli girişimde bulunacağız. Bunu sadece Akçadağ ziraat odası olarak değil, aynı zamanda, Malatya'daki diğer oda başkanlarıyla görüşme yapacağımız görüşmeleri basın açıklaması ile de sürdüreceğiz. Muhtar arkadaşlarımız da burada. Yüksek kesimlerde olan birkaç köyün dışında yüzde 90 civarında hasar olduğu beyanında bulunmuşlardır. Bu hasar nedeniyle çiftçimize devletimizin el uzatacağı konusunda ümitlerimiz var. Çiftçimize yardım edilmesini arzu etmekte ve beklemekteyiz" dedi. - MALATYA

Kayısı üreticisi destek istedi
Kayısı üreticisi destek istedi

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Kayısı bahçelerini don vurdu Kayısı bahçelerini don vurdu

Ziraat Odası, Meteoroloji, Malatya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısı üreticisi destek istedi - Son Dakika


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