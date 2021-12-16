Kaymakam Tunç, esnafla bir araya gelerek sorunları dinledi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Orhan Doğan ve Yafes Caddesinde bulunan esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Kaymakam Mehmet Tunç, esnaflarla bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Orhan Doğan Caddesi ve Yafes Caddesi üzerinde bulunan İşyerlerini dolaşıp esnafa hayırlı işler dileyen Kaymakam Tunç, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Kaymakam Tunç, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, Cazibesi her geçen gün artan ilçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte daha yeşil ve temiz bir geleceğe taşıyacaklarını ifade etti. - ŞIRNAK